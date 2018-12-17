تفاصيل حفل أقامته القنصلية السعودية بإسطنبول قبل اغتيال خاشقجي بأيام.. هذا ما حدث خلاله!

كشف حساب شهير بموقع التواصل “تويتر” تفاصيل ما زعم أنه حفل أقامته القنصلية السعودية بإسطنبول، قبل عملية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي والتي نفذت داخل مبنى السفارة.

الحساب المسمى “نافذ” ـ صاحب التسريبات الشهيرة ويعرف نفسه بأنه على علاقة مع المسؤولين وأصحاب القرار ـ قال في تغريدته التي رصدتها (وطن) إن القنصلية السعودية في إسطنبول أقامت قبل أيام من مقتل خاشقجي وتحديدا في ٢٤ سبتمبر حفلا في أحد الفنادق الفخمة بمنطقة “بيشكتاش”.

وأضاف:”والغريب أن القنصل محمد العتيبي لم يكن موجودا في الحفل وعندما سأل عنه الحضور قيل انه في عطلة وسيعود بعد أيام”

أقامت #القنصلية_السعودية في اسطنبول قبل أيام من مقتل #خاشقجي وتحديدا في ٢٤ سبتمبر حفلا في احد الفنادق الفخمة بمنطقة بيشكتاش والغريب أن القنصل #محمد_العتيبي لم يكن موجودا في الحفل وعندما سأل عنه الحضور قيل انه في #عطلة وسيعود بعد أيام !؟#برسم_القضاء#خاشقجي pic.twitter.com/U5cdecgWo5 — نافذ (@nafez_nafez) December 17, 2018

كما لفت الحساب الشهير إلى أنه لوحظ أيضا غياب القائم بأعمال القنصلية الامارتية في إسطنبول عن الحفل السعودي.

والملاحظ أيضا غياب القائم بأعمال #القنصلية_الامارتية في اسطنبول عن الحفل السعودي ؟!#خاشقجي pic.twitter.com/bMgtNV040E — نافذ (@nafez_nafez) December 17, 2018

واعتبرت المملكة العربية السعودية، الإثنين، أن قرارات مجلس الشيوخ الأميركي الأخيرة المرتبطة بالحرب في اليمن وقضية الصحافي جمال خاشقجي “تدخل سافر” في شؤونها، رافضة “التعرّض” لولي عهدها الأمير محمد بن سلمان ومحذّرة من “تداعيات” ذلك على العلاقات.

وأضافت الوزارة أن الرياض “تؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية، أو التعرض لقيادتها بأي شكل من الأشكال، أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها.

ودعت إلى ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، منعاً لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما.

وكان خاشقجي مقربا من العائلة الحاكمة ثم تحول لانتقاد الأمير محمد بن سلمان وكان كاتبا في صحيفة واشنطن بوست بعد أن انتقل للإقامة في الولايات المتحدة العام الماضي.

وقُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر، ورفض مسؤولون سعوديون اتهامات لولي العهد بأنه أمر بالقتل.

وتسبب القتل في موجة غضب عالمية وأضر بصورة محمد بن سلمان على الساحة الدولية.