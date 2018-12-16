تداولت وسائل إعلام اسرائيلية توقعاتٍ بحدوث زلزال مدمر في الأردن وفلسطين، ما استدعى توضيحاً من نقابة الجيولوجيين الأردنيين .

وقال النقيب صخر احمد النســور، إن الدول المتقدمة التي تقع ضمن صفائح نشطة زلزالياً يما فيها اليابان ما تزال عاجزة عن التنبؤ بالزلازل أو حتى رصد مؤشراتها.

وقال إن الأردن جيولوجياً يقع ضمن ما يسمى الصفيحة العربية وفلسطين على صفيحة سيناء فلسطين، مبيناً أن الصفحيتين تتحركان الى الأعلى بشكلٍ تباعديّ وهو ما يولد حركة تعمل الأرض تلقائياً على تفريغها بشكلٍ تدريجيّ على شكل هزّات ضعيفة.

وأكد النسور أنّ هذا التفريغ التدريجي للطاقة والذي يؤثر علينا على شكل هزات ضعيفة وبقوة بسيطة مفيد وإيجابي لأنه يجنب تجميع الطاقة وتفريغها بشكلٍ قوي ومرة واحدة.

ولم يستبعد النسور أن تكون هذا الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية متعمدة ولها غايات ابعد ما تكون عن الجيولوجيا وعلوم الأرض.