هكذا علّق إعلامي عُماني على تأييد مجلس الشيوخ لوقف الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن

علق الإعلامي العماني نصر البوسعيدي على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أيد وقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي في اليمن مؤكدا بأن هذا القرار بداية لـ”بتر المراهقات والعنتريات المتهورة”.



و”قال “البوسعيدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مجلس الشيوخ الأمريكي يقر وقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في #اليمن.”



وأضاف قائلا:” سبحان الله حينما عجز جميع العرب ايقاف مراهقات التحالف بالحرب والقتل الهمجي وما تسببت به من مآسي ومجاعات! يأتي #مجلس_الشيوخ_الأمريكي ويقول كلمته لبدايات بتر هذه المراهقات والعنتريات المتهورة!”.

"مجلس الشيوخ الأمريكي يقر وقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في #اليمن"

سبحان الله حينما عجز جميع العرب ايقاف مراهقات التحالف بالحرب والقتل الهمجي وما تسببت به من مآسي ومجاعات!

يأتي #مجلس_الشيوخ_الأمريكي ويقول كلمته لبدايات بتر هذه المراهقات والعنتريات المتهورة! — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) December 13, 2018

وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قد أشادوا بإقرار مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي باليمن في تحد واضح للرئيس دونالد ترامب.



ووصف السناتور بيرني ساندرز قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، بالتاريخي، مؤكدا أن الولايات المتحدة “قالت وبصوت عال إنها لن تواصل دعمها لنظام استبدادي وقاتل في السعودية”.



وكشفت السناتورة الديمقراطية ديان فينستاين أن الولايات المتحدة “غضت الطرف عن تصرفات التحالف بقيادة السعودية في اليمن”، بما في ذلك قصف حافلة مدرسية مليئة بالأطفال في الآونة الأخيرة.



وأضافت فينستاين في تغريدة على تويتر أن تصويت الكونغرس يمثل “رسالة لا لبس فيها أن مجلس الشيوخ منتبه للوضع ولن يؤيد المشاركة المستمرة للولايات المتحدة بذلك”.



كما وجه السناتور كريس مورفي الشكر لمن دعا وحث مجلس الشيوخ على التصويت على إنهاء الدعم الأميركي للحرب السعودية في اليمن.



وقال مورفي في تغريدة على تويتر إنه تقدم قبل عامين مع السناتور راند بول بتصويت لخفض بيع الأسلحة للسعودية ولم يوافق عليه إلا 27 سناتورا، في حين صوت يوم أمس 56 لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب على اليمن.



وذكر السناتور ريتشارد بلومينتال في تغريدة على تويتر أن قرار مجلس الشيوخ بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية هو استحقاق متأخر، نظرا لدور الحكومة السعودية في هجمات 11 سبتمبر/أيلول والقتل الوحشي لخاشقجي والأزمة الإنسانية التي تسببت بها، وأضاف بلومينتال أنه فخور بإجماع مجلس الشيوخ على تمرير القرار.



ووصف السناتور الجمهوري راند بول تصويت مجلس الشيوخ بالتاريخي، وقال في تغريدة له إن هذا التصويت يبعث رسالة تاريخية إلى السعودية أن المشرعين الأمريكيين لن يغضوا الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان وتصفية المعارضين واليمنيين الأبرياء.



كما أعلن السناتور الديمقراطي جاك ريد، وهو عضو بارز في لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، أن البنتاغون سيسعى إلى استرداد مبلغ 331 مليون دولار من الإمارات والسعودية، وهو مقابل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لتزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية في اليمن بالوقود.



ورغم أن مشروع القانون الذي أقره الكونغرس، الخميس، سيكون عليه اجتياز عقبات أخرى حتى يصبح قانونا، فإن التصويت بموافقة 56 واعتراض 41 عضوا يعد أول إجراء من نوعه يؤيد فيه أحد مجلسي الكونغرس خطوة لسحب قوات أمريكية من المشاركة في عمل عسكري أجنبي وفقا لقانون سلطات الحرب.



ولا يمكن مناقشة هذا القرار في مجلس النواب قبل يناير/كانون الثاني المقبل، ويتوقع أن يعترضه فيتو ترامب الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الحليف الإستراتيجي السعودي.