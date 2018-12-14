شاهد| قصر أم مدفن؟.. قبر ذهبي غير اعتيادي لفنان مصري شهير يثير جدلا واسعا

تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا أثارت جدلا واسعا، لقبر الفنان المصري المعروف حسن كامي الذي توفي فجر الجمعة، بعد أزمة صحية مفاجئة.

قبر الفنان الشهير ظهر بحسب الصور مبالغا فيه إذ بدا “ملكيًا”، ومرصعًا بماء الذهب، ولوحظ داخله وجود “صالون” من النوع الفخم، لاستقبال الزوار.

حسن كامي الذي توفي عن عمر ناهز 82 عامًا، أوصى بعدم إقامة عزاء خاص له، حيث تلقى المشيعون لجنازته، العزاء في مقابر الأسرة بمنطقة باب الوزير بالقاهرة، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل حسن كامي كان مسلسل “قلبي معي”عام 2017، حيث ظهر كضيف شرف ضمن الأحداث.

وبدأ الفنان الراحل حياته العملية بدار أوبرا القاهرة منذ 1963، وعمل إلى جانب ذلك موظف حجز ومبيعات بشركة الكرنك للسياحة 1958-1961، ثم مدير محطة طيران في الشرق الأوسط بمطار القاهرة 1961-1968، ورئيس شركة بون فوياج للسياحة 1977.

كما عمل مدير وممثل الخطوط الجوية التونسية 1968-1977، ووكيل عام الخطوط الجوية الأمريكية، وقام بدور البطولة في أوبرا عايدة على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفيتي السابق 1974.

وقام بغناء دور البطولة في 270 أوبريتا عالميا على مدى 24 عاما في “إيطاليا، الاتحاد السوفيتي السابق، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا، الدنمارك”.