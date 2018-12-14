شاهد| تم تهريبه للبلاد لأول مرة.. مخدر جديد “خطير جدا” ينشر الفزع في تونس والصحة تتدخل

ضجت مواقع التواصل في تونس بعد تداول تصريحات رسمية، تفيد بوجود كميات من مخدر جديد يعرف بـ”مخدر الزومبي” أو “الفلاكا” في تونس ما سبب فزعا بين المواطنين.

وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف قال إن ”مخدر الزومبي” موجود في تونس، لكن ليس بصفة مزعجة ولا داعي للفزع منه”.

وقال الوزير في تصريح لإذاعة ”جوهرة أف أم” المحلية، إن وحدات وزارة الداخلية تقوم بأنشطة كبيرة للحد من ظاهرة انتشار المخدرات.

يأتي هذا الجدل بعد إعلان مسؤول في الجمارك التونسية حجز كميات من أنواع مختلفة من المخدرات في ميناء حلق الوادي مؤخرا منها كمية من مخدر الزومبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجمارك التونسية هيثم الزناد في اتصال مع إذاعة “موزاييك” المحلية إن هذه هي المرة الأولى التي يحجز فيها هذا المخدر والذي لم يكن موجودا في تونس من قبل.

وقال الزناد إن درجة الإدمان على هذا المخدر أكبر من باقي المخدرات المسببة للهلوسة وإن تأثيره الفوري على متناوله أخطر بكثير من باقي المخدرات، إذ يجعل سلوك متناوله “غير آدمي”.

ويحمل هذا المخدر أسماء عديدة من بينها “الفلاكا” و “مخدر السوبر مان” واسمه العلمي “ألفا بي في بي”.ويدخل مستخدمه في حالة غير طبيعية تجعله عنيفا وتجعل تصرفاته أشبه بـ”الزومبي” لهذا سمي بمخدر الزومبي.

ويشعر متعاطيه بأنه يمتلك قوة خارقة ولهذا سمي أيضا ب”مخدر السوبر مان”.

ويصنع هذا المخدر في الصين ويباع بأسعار زهيدة وهو ما يجعل انتشاره أسرع بين المدمنين.

وتسببت حادثة عض شاب من نيجيريا لطفل في أحد أحياء العاصمة المصرية، القاهرة، في أكتوبر من العام الماضي في انتشار مخاوف بين مواطنين من ظهور مخدر “الفلاكا” زهيد الثمن أو “الزومبي” كما يطلق عليه لأنه يتسبب في حالة هياج ونشوة كبيرة بعد تعاطيه.

وتحدثت “قناة دريم” المصرية إلى الطفل ووالده، وإلى شهود عيان بشأن الواقعة.

وقال الطفل إن الشاب كان يريد أن يلعب معه الكرة وعندما رفض الطفل هجم الشاب عليه وعضه من رقبته “كعضة كلب مسعور، وأسنانه كانت مفزعة”.

وقال شهود عيان إنه بدا واضحا أن الشاب كان تحت تأثير المخدرات، وإنه عض أحدهم من ركبته أيضا وترك آثارا تشبه عضة الكلب.