أردوغان يشدّ الحبل أكثر حول عنق “ابن سلمان” بهذا التصريح عن قتلة “خاشقجي”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “مرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة إلي معروف، أعلنوا عنه”.

جاء ذلك في المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، بقصر دولمة باهجة في إسطنبول، الجمعة، حيث تطرق إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

ولفت أردوغان إلى أن التسجيلات الصوتية المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي تكشف عن وجود أشخاص “مقربين من ولي العهد السعودي”.

وأضاف قائلا : “التسجيلات الصوتية تكشف عن أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي ضمن الفريق القادم الى إسطنبول ولعبوا دوراً فاعلا في الجريمة”.

وأشار أردوغان إلى أن المدعي العام السعودي لم يقدم أية معلومات إلى نظيره التركي لدى زيارته تركيا.

وتابع قائلا : غادر المدعي العام السعودي إسطنبول ومعه خمسة حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا.

وأردف الرئيس أردوغان : “للأسف، بعض الأوساط والدول في العالم الاسلامي لم تتحدث عن الحق والحقيقة في إطار العدل” بخصوص قضية مقتل خاشقجي.

وقال أردوغان: ” تابعنا ما جرى بالأمس (عن قضية خاشقجي) في مجلس الشيوخ الأمريكي، والأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل ويتطور. لأننا أمددنا الأمريكيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات. ومستعدون لتقديمها أيضا لكل من يطلبها. وهدفنا من ذلك تحقيق العدالة. فهي الاساس في كل شيء”.

وأوضح أردوغان أن “تركيا تقوم بوحدها تقريبا بمتابعة جريمة مقتل خاشقجي”.