“الشيوخ” يوبخ “ترامب” ويحمّل “ابن سلمان” مسؤولية قتل “خاشقجي” وينهي الدعم العسكري لحرب اليمن

في رسالة شديدة اللهجة، حملت توبيخا مزدوجا للرئيس دونالد ترامب، أقر مجلس الشيوخ الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية (حزب الرئيس) مشروعيْ قانون أدان فيهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحملا إياه مسؤولية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، بالإضافة لتأييده إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن.

ونص القانون الذي تم تبنيه بالإجماع على أن الكونغرس “يعتقد أن ولي العهد محمد بن سلمان هو المسؤول عن مقتل خاشقجي”، كما شدد على ضرورة محاسبة المملكة العربية السعودية لأي شخص متورط في مقتله.

كما صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 لإنهاء الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونجرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب.

وتم سن القانون عام 1973 خلال حرب فيتنام ويحد من قدرة الرئيس على الالتزام بالمساهمة بقوات أمريكية في أعمال قتالية محتملة دون موافقة الكونجرس.

ورغم قوة القرار الذي أيده ديمقراطيون وجمهوريون، فإنه يبقى رمزيا، لأن مستقبله يبقى غير مؤكد، حيث لم يتحدد بعد موعد للتصويت عليه في مجلس النواب.

ولا يعرف بعد ما إذا كان مجلس النواب المقبل -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- سيصوت على هذا القرار، كما أنه يجب أن يوقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر قد قدم في وقت سابق الخميس مشروع القرار لمجلس الشيوخ.

وذكر “كوركر” أن مشروع القانون -الذي ساهم فيه ثمانية جمهوريين آخرين- يشدد على محاسبة المتورطين في جريمة تصفية خاشقجي.

وتعد هذه الخطوة بمثابة رسالة سياسية قوية إلى الرياض وتوبيخا للبيت الأبيض بعدما رفض ترامب تقييم وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي) الذي خلص إلى تورط محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.