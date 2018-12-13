“شاهد” هذا ما فعلته السعودية ضد قطر تزامنا مع انعقاد القمة الخليجية.. تفاصيل كشفها تلفزيون قطر

نشر “تلفزيون قطر” الرسمي تقريرا مصورا تطرق فيه إلى حملات التحريض والكراهية التي يقوم بها النظام السعودي، والتي كان آخرها ما قامت به وزارة التعليم في السعودية بانتهاك براءة الأطفال واستغلالهم في الأحداث السياسية والزج بهم في أزمة الحصار، ليظهر أحد الطلاب بعرض يتخلله سرد لمعلومات تشيطن دولة قطر واتهامها بالإرهاب مع عرض لوحات تحمل ذات الاتهامات المسيئة دون أن يدور بخلدها أن ما تقوم به هو المعنى الحقيقي للإرهاب، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد القمة الخليجية بالرياض.

كما تطرق التقرير إلى واقعة قام على إثرها شرطي سعودي بإهانة وتهديد أحد المواطنين السعوديين بالسجن لقيامة بتزيين مقاعد سيارته بعلم قطر.

كما أشار التقرير إلى العديد من الوقائع التي تعكس تأثير حملات التحريض والكراهية التي أطلقتها السعودية منذ 5يونيو/حزيران عام 2017، مشيرة إلى واقعة تهجم أحد المواطنين السعوديين على سيارة تحمل لوحات قطرية، بالإضافة إلى محاولات إنزال العلم القطري عن المؤسسات التي كانت ترفعه قبل الأزمة.

هذا عدا عن الأغاني التي صدرت بأمر ورعاية الديوان الملكي السعودي ضد قطر وقيادتها.