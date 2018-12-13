عبد الخالق عبد الله
عبد الخالق عبد الله
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“شاهد” مستشار ابن زايد يغازل قطر من جديد: الدوحة جزء من الجسد الخليجي.. هؤلاء أشقائنا!

By خاص "وطن"
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من جديد، عاد مستشار عبد الخالق عبد الله لمغازلة ، مؤكدا على أن الخلافات مع ستنتهي مهما طال الزمن، موضحا على أن القطريين أشقاء لدول الخليج ولا يمكن أن تنسلخ عنهم.

 

وقال “عبد الله” خلال استضافته في برنامج “حديث الخليج” المذاع على قناة “الحرة” إن قطر جزء من الجسد الخليجي، ولا يمكن لها أن تترك الخليج، وتذهب إلي تركيا أو إيران، منوها إلي أنها حضرت إلي قمة الخليج العربي التي عقدت بالرياض مؤخرا.

 

وتساءل “عبد الخالق” لماذا لم تنسحب قطر من مجلس التعاون الخليجي، كما انسحبت من منظمة الأوبك، لافتا إلي أن هذا دليل علي أنها جزء من الجسد الخليجي، ولا يمكنها أن تتخلي عنه.

 

وتابع قائلا : أننا دائما نقول أن أزمة قطر ستؤثر علي المسار الاقتصادي والعسكري، ولكن هذا لم يحدث خلال العامين الماضيين.

 

وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي لم يكن في أفضل أيامه خلال العامين الماضيين بسبب أزمة قطر، كما أنه أيضا مر بظروف صعبة قبل أزمة قطر، ولكن تم تجاوزها.

 

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  1. ابوعمر يقول

    احـــــــــــــذروا الشيطان المسن….

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