عثمان العمير
الهدهد

دولة مجاورة ستشهد تغييرا في قمة الهرم قريبا.. ما هي الدولة تلك التي قصدها عثمان العمير في تغريدته؟!

By خاص "وطن"
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تسبب الإعلامي السعودي وناشر صحيفة “إيلاف” والمقرب من الديوان الملكي عثمان العمير بحالة من الجدل بين المغردين، مؤكدا حدوث تغييرات في قمة الهرم السياسي لإحدى الدول المجاورة للمملكة، الأمر الذي دفع المغردين للتساؤل وطرح أسماء الدول على الرغم من محاولته التمويه بإسقاط الأمر على أوروبا.

وقال “العمير” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تغيير مرتقب يشمل قمة الهرم، في دولة مجاورة، بعد عقود من الحكم ..وإثر ضغوط داخلية”.

وأضاف ساخرا للخروج من الحرج: المقصود طبعا او كلها دول مجاورة حسب التموضع الجغرافي للكاتب والقارئ !!! والأيام حبلى”.

تغريدة “العمير” دفعت المغردين للتساؤل عن اسم الدولة، مؤكدين بأنها ، في حين بادر البعض لطرح عدد من الاحتمالات التي انحصرت بين سلطنة عمان والكويت والبحرين.

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