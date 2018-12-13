دولة مجاورة ستشهد تغييرا في قمة الهرم قريبا.. ما هي الدولة تلك التي قصدها عثمان العمير في تغريدته؟!

تسبب الإعلامي السعودي وناشر صحيفة “إيلاف” والمقرب من الديوان الملكي عثمان العمير بحالة من الجدل بين المغردين، مؤكدا حدوث تغييرات في قمة الهرم السياسي لإحدى الدول المجاورة للمملكة، الأمر الذي دفع المغردين للتساؤل وطرح أسماء الدول على الرغم من محاولته التمويه بإسقاط الأمر على أوروبا.

وقال “العمير” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تغيير مرتقب يشمل قمة الهرم، في دولة مجاورة، بعد عقود من الحكم ..وإثر ضغوط داخلية”.

وأضاف ساخرا للخروج من الحرج: المقصود طبعا ألمانيا او فرنسا كلها دول مجاورة حسب التموضع الجغرافي للكاتب والقارئ !!! والأيام حبلى”.

تغيير مرتقبة يشمل قمة الهرم، في دولة مجاورة، بعد عقود من الحكم ..وإثر ضغوط داخلية

المقصود طبعا ألمانيا او فرنسا كلها دول مجاورة حسب التموضع الجغرافي للكاتب والقارئ !!!

والأيام حبلى — Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) December 13, 2018

تغريدة “العمير” دفعت المغردين للتساؤل عن اسم الدولة، مؤكدين بأنها دولة خليجية، في حين بادر البعض لطرح عدد من الاحتمالات التي انحصرت بين سلطنة عمان والكويت والبحرين.

تحفظ الكاتب على ذكر الدولة يدل على انها دولة مجاورة للسعودية

نسأل الله الاستقرار والأمن للمنطقة وللعالم اجمع — Hamad (@hamad51567037) December 13, 2018

تقادر الى ذهني

سلطنة عمان — المتأمل MBS (@_nhrb) December 13, 2018

اعتقد تقصد الكويت و الله اعلم — محمد المرزوقي (@dawood1963) December 13, 2018

رئيس وزراء جديد للبحرين و الله اعلم…لأنه كمل 43 سنة رئيس وزراء — faiz bin saif (@faizbinsaif) December 13, 2018