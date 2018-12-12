مفاجأة.. “ليبرمان” يزعم أن قطرهي كلمة السر وراء استقالته من منصب وزير الدفاع الإسرائيلي!

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي المستقيل “أفيغدور ليبرمان” في أحدث تصريحاته، إن هناك عدة أسباب دفعته للاستقالة من منصبه قبل أسابيع زاعما أن قطر هي أحد هذه الأسباب.

ونشر “ليبرمان” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، كلمة له زعم فيها أن أحد الأسباب الحقيقية وراء دفعه للاستقالة، كان تحويل الأموال القطرية إلى حركة المقاومة “حماس” في قطاع غزة.

#לסגור_לחמאס_את_הכספומט

העברת הכסף הקטארי בסך 15 מיליון דולר לחמאס היא אחת הסיבות העיקריות לפרישתי מתפקיד שר הביטחון.

התנגדתי נחרצות להעברת הכסף כשהייתי בתוך הממשלה, ואני מתנגד לכך גם עכשיו.

אני דורש מראש הממשלה לסגור לאלתר את צינור הכסף שמממן את הטרור נגד תושבי ישראל! pic.twitter.com/ydz85pMFvF — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) December 12, 2018

وكتب ليبرمان في التغريدة، قائلا: “نقل 15 مليون دولار من الأموال القطرية كان أحد الأسباب الرئيسة لتقديمي الاستقالة من منصبي كوزير للدفاع. عارضت خلال تواجدي في الحكومة تحويل الأموال القطرية إلى غزة، واعترض عليه، الآن أيضا”.

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإغلاق ما وصفه بـ”أنبوب المال القطري” زاعما أنه يمول الإرهاب ضد مستوطني إسرائيل ـ على حد وصفه.

وسمحت إسرائيل مساء يوم الخميس الماضي بدخول الدفعة الثانية من المنحة القطرية والبالغة 15 مليون دولار، فيما تم صرف رواتب الموظفين المدنيين في غزة يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت مصادر مطلعة أن “المنحة القطرية يتم التصرف فيها بمراقبة وإشراف أممي ومصري”، لافتة إلى أن “حماس” لا توجه تلك الأموال لأي أنشطة عسكرية.

وقالت المصادر الفلسطينية التي وجهت الشكر لقطر إن جهود الدوحة في توفير الوقود والرواتب للموظفين في ظل العقوبات المفروضة على القطاع من جانب السلطة من جهة والحصار الذي يفرضه الاحتلال من جهة أخرى، تسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المعيشية، وعدم انفجار القطاع لحين التوصل لاتفاق يشمل رفع الحصار، وعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في القطاع.