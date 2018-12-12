“قرقاش” يتحدى دعوة أمير الكويت ويهاجم قطر ويحرض على أميرها السابق

في محاولة جديدة من نظام أبو ظبي لبث الفرقة مع كل بوادر أمل لحل الازمة الخليجية، وفي مخالفة صريحة لدعوة أمير الكويت بالبعد عن التحريض في كلمته خلال القمة الخليجية، هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، زاعما أن قطر المواطن القطري “يعاني”، واصفا السياسة القطرية بالإزدواجية والإنتهازية، على حد وصفه.

وقال “قرقاش” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح “حب الخشوم”، موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه.”

إعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح "حب الخشوم"، موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 11, 2018

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دعا لضرورة وقف ما وصفه بالحملات الإعلامية التي بلغت حدوداً “مست قيمنا وزرعت بذور الفتنة بصفوف أبنائنا”.

وقال أمير الكويت في كلمته بالقمة الخليجية الـ 39 في الرياض، إنه “انطلاقا من حرصنا على وحدة الموقف الخليجي وسعيا منا لتدارك الأمر ووضع حد للتدهور الذي نشهده لهذا الموقف وتجنبا لمصير مجهول لمستقبل خليجنا فنحن ندعو لوقف الحملات الإعلامية والتي ستدمر كل بناء أقمناه وكل صرح شيدناه”

وتابع:”أنا على ثقة أيها الاخوة أنكم تشاركونا هذا الرأي لوقف هذه الحملات الإعلامية حيث أن الاستجابة لهذه الدعوة ووقف تلك الحملات سيكون مدعاة لنا جميعا ومقدمة لتهيئة الأجواء التي ستقود حتما لاحتواء ما نعانيه اليوم من خلاف”

وأضاف الشيخ صباح الأحمد: “لابد من التأكيد على قلقنا من تنامي ظاهرة الإرهاب، انطلاقا من حرصنا على حفاظ على وحدة الموقف الخليجي”. وقال: “أخطر ما نواجهه من تحديات هو الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي واستمراره لنواجه تهديدا خطرا لوحدة موقفنا وتعريضا لمصالح أبناء دولنا للضياع”.