صديق قديم ومقرب من الملك سلمان.. ولي العهد يحيل لواء بالجيش السعودي للتقاعد والسبب صادم!

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر عن واقعة صادمة ـ إن صحت ـ، تدل على مدى النفوذ والقوة التي أصبح يتمتع بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدرجة تجعله الآمر الناهي الأول والأخير بالمملكة.

وفي تغريدة عنونها حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر بـ”شدة سطوة ابن سلمان، ذكر أن أحد جلساء الملك في لعبة (البلوت) وصفه بأنه “صديق قديم ومقرب من الملك جداً، وهو لواء بالجيش أحاله ابن سلمان للتقاعد لسبب غريب.

وتابع موضحا أن اللواء الذي رمز له بالحروف (ع س)، أحاله ابن سلمان على التقاعد قبل عدة أيّام، بسبب جلب صديق إلى إحدى سهرات (البلوت) دون إذن من ابن سلمان.

شدة سطوة ابن سلمان:

أحد جلساء الملك في البلوت، صديق قديم ومقرب منه جداً، اسمه (ع س)، عسكري برتبة لواء، احاله ابن سلمان على التقاعد قبل عدة أيّام، والسبب: جلب صديق إلى إحدى سهرات البلوت دون إذن من ابن سلمان. — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 12, 2018

يشار إلى أنه في ينايرالماضي تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مسرب للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وهو يلعب “البلوت” مع عدد من المستشارين والأصدقاء المقربين منه.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد جلس الملك سلمان على طاولة مخصصة للعب وهو يستمع لطفل أحد مستشاريه وهو يلقي له قصيدة “مدح”، ليقوم بعدها بدعوة بعض الحضور للعب معه.

وكان حساب “العهد الجديد” قد كشف أيضا قبل أشهر إدمان الملك سلمان للعبة “البلوت”.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات سابقة تعود لشهر سبتمبر2017: ” لمن يسأل عن الملك؟ الملك حاليا يقضي معظم وقته في لعب البلوت مع أصحابه القديمين من الرياض ولعدة ساعات، تخيل بلوت ثم غداء ثم بلوت ثم عشاء وهكذا”.

واضاف في تدوينة أخرى: ” أما شؤون الحكم فلا يدري عنها وقد سلمها لمحمد ولك أن تتخيل أن جميع الأوامر الملكية التي كنت تقرأها هي من محمد بالرغم من وجود توقيع واسم سلمان”.