“شاهد” معاناة الشيخ سلمان العودة في سجون آل سعود و455 يوما في الحبس الانفرادي

أكد الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، أن والده لا زال يعاني الحبس الانفرادي منذ اعتقاله قبل 15 شهرا.

نجل الداعية السعودي العودة قال في مداخلة له عبر “الفيديو كونفرانس” في مؤتمر المهجر الثاني، إن أغلب الجلسات لمعتقلي الرأي تأجلت كلها في وقت واحد وهذا يعطي إشارة هامة إلى أن الشخصية التي تديرالمشهد هي التي تضغط على القضاء وكافة المؤسسات.

🔴 هام للغاية

د. عبدالله العودة: والدي الشيخ #سلمان_العودة لا يزال في العزل الانفرادي منذ اعتقاله قبل 15 شهراً !! pic.twitter.com/l3cx1CHOO3 — معتقلي الرأي (@m3takl) December 12, 2018

وتابع أن الوضع في السجن بائس وسيء من طريقة التعامل والتقييد إلى الحبس الانفرادي الذي أكد أن والده لا زال يعاني منه منذ اعتقاله قبل 15 شهرا.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” على تويتر، بأن الإهمال الصحي ضد الشيخ سلمان العودة خلال الشهور الأولى من اعتقاله في العزل الانفرادي تسبب له بوعكة صحية شديدة أدت إلى نقله إلى المستشفى.

للتذكير فإن الإهمال الصحي ضد الشيخ #سلمان_العودة خلال الشهور الأولى من اعتقاله في العزل الانفرادي تسبب له بوعكة صحية شديدة أدت إلى نقله إلى المستشفى!!#العزل_الانفرادي_جريمة_انسانية pic.twitter.com/VUzo0dqEl2 — معتقلي الرأي (@m3takl) December 12, 2018

وطالب الحساب المعني بشؤون المعتقلين وحقوق الإنسان في المملكة، بتوضيح موقف الشيخ العودة والكشف عن حالته الصحية وسرعة الإفراج عنه.

455 يوماً في العزل الانفرادي

الحرية للشيخ سلمان العودة#العزل_الانفرادي_جريمة_انسانية pic.twitter.com/wFhgqZUvIq — معتقلي الرأي (@m3takl) December 12, 2018

وقبل يومين قال حساب “معتقلي الرأي” أيضا، إن المحكمة الجزائية المتخصصة أجلت محاكمة الشيخ سلمان العودة.

وأوضح الحساب أن المحكمة أجلت الجلسة، التي كانت مقررة الاثنين، إلى الثالث من فبراير من العام المقبل 2019.

وعلق الحساب: “وهو ما يعني تمديد اعتقاله، والمماطلة في الإفراج عنه، من دون مسببات قانونية!!!”.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة وجهت 37 تهمة إلى الشيخ العودة، جميعها متعلقة بالإرهاب، فيما طالبت النيابة العامة بإعدامه تعزيرا.

واعتقل الشيخ العودة مطلع سبتمبر من العام الماضي، في حملة اعتقالات كبيرة طالت دعاة وكتّابا ونشطاء.