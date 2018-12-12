“شاهد” زعيم فرق المرتزقة الفرنسي”بول باريل” يكشف لأول مرة عن خطة احتلال قطر

نشرت قناة “الجزيرة” الإخبارية عبر صفحتها الرسمية بتويتر، البرومو الدعائي لحلقة جديدة من برنامج “ما خفي أعظم” للإعلامي تامر المسحال والذي يذاع يوم، الأحد، القادم.
ولفت الإعلان انتباه الكثيرين من النشطاء حيث ظهر بالحلقة التي عرض الإعلان جزء منها، “بول باريل” زعيم فرق المرتزقة الفرنسي.
وكشفت “الجزيرة” أن “باريل” سيكشف لأول مرة في لقاء حصري عن خطة #احتلال_قطر عام 1996.
يذكر أن بول باريل كان من مؤسسي قوات التدخل السريع، عام 1974.
كما أسس أول خلية لمكافحة الإرهاب في «الإليزيه»، أثناء ولاية الرئيس فرنسوا ميتران، قبل أن يتقاعد مبكراً ويؤسس عدة شركات أمنية وينتقل إلى أفريقيا ليكون مستشاراً في هذا الميدان، لا سيما لدى الكونغو وساحل العاج ويتزعم فرقاً من المرتزقة.
وفي تسعينات القرن الماضي، تعرض بول باريل للملاحقة القضائية والتوقيف بتهمة قيامه بدور في المجازر العرقية التي وقعت في رواندا.
كما شارك “باريل” في أحداث تحرير الحرم المكي حيث كان ضمن القوات الفرنسية المشاركة وكان يحمل رتبة نقيب حينها.
مايحتاج مرتزقة وتخطيط وخراط فاضي . ليش قطر شو عندها غير الجزيرة وغالية بنت ثاني والبوق عبدالله العذبة
يعني قاربين من خفر السواحل البحرينية تكفي لاتمام المهمة .
ومن استعان بالمرتزقة تميم والحمدين ليش الان من يحرس قصر الوجبة غير الاتراك ؟ وهذا خوفا من الشعب القطري ومن يفعل هذا خوفا من شعبه فنهايته قريبه .
هذا الفرنسي يريد الإثراء على حساب قطر ! كيف احتلال قطر عام 1996م وكلينتنون هو من اعطى الضوء الأخضر لإنقلاب حمد على والده؟ فقط كان الامر اطلاق يد السعودية لمحاولة الإنقلاب دون توريط أمريكا فيها نجخ او فشل الإنقلاب! بل يتردد أن واشنطن هي من نقلت للدوحة معلومات عن مخاطر عمل ما يدبر في السر ضدها من الجيران الخلجيين ! هي نفسه لعبة سفيرة واشنطن في العراق مع صدام لغزو الكويت!