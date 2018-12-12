“شاهد” زعيم فرق المرتزقة الفرنسي”بول باريل” يكشف لأول مرة عن خطة احتلال قطر

نشرت قناة “الجزيرة” الإخبارية عبر صفحتها الرسمية بتويتر، البرومو الدعائي لحلقة جديدة من برنامج “ما خفي أعظم” للإعلامي تامر المسحال والذي يذاع يوم، الأحد، القادم.

ولفت الإعلان انتباه الكثيرين من النشطاء حيث ظهر بالحلقة التي عرض الإعلان جزء منها، “بول باريل” زعيم فرق المرتزقة الفرنسي.

#ما_خفي_أعظم في لقاء حصري مع #بول_باريل.. زعيم فرق المرتزقة الفرنسي.. يكشف لأول مرة عن خطة #احتلال_قطر عام ٩٦

يأتيكم الأحد 22:05 بتوقيت مكة المكرمة على قناة #الجزيرة#باريل_كشف_القناع pic.twitter.com/PYCRMswIGu — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 12, 2018

وكشفت “الجزيرة” أن “باريل” سيكشف لأول مرة في لقاء حصري عن خطة #احتلال_قطر عام 1996.

يذكر أن بول باريل كان من مؤسسي قوات التدخل السريع، عام 1974.

كما أسس أول خلية لمكافحة الإرهاب في «الإليزيه»، أثناء ولاية الرئيس فرنسوا ميتران، قبل أن يتقاعد مبكراً ويؤسس عدة شركات أمنية وينتقل إلى أفريقيا ليكون مستشاراً في هذا الميدان، لا سيما لدى الكونغو وساحل العاج ويتزعم فرقاً من المرتزقة.

وفي تسعينات القرن الماضي، تعرض بول باريل للملاحقة القضائية والتوقيف بتهمة قيامه بدور في المجازر العرقية التي وقعت في رواندا.

كما شارك “باريل” في أحداث تحرير الحرم المكي حيث كان ضمن القوات الفرنسية المشاركة وكان يحمل رتبة نقيب حينها.