انقلاب أمريكي على ولي العهد.. “شاهد” نيكي هيلي: لن نتغاضى عن مقتل خاشقجي وهذا ما سنفعله في ابن سلمان

في مقابلة تليفزيونية أجرتها معها شبكة “إن بي سي” الأمريكية، حمّلت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الأربعاء، حكومة السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان مسؤولية مقتل جمال خاشقجي.

وشددت “هيلي” ـ التي من المقرر أن تغادر منصبها بحلول نهاية العام الجاري ـ على ضرورة إجراء “حوار جاد وصارم مع السعوديين، وإخبارهم أننا لن نتغاضى عن مقتل خاشقجي”.

في المقابل، أكدت هيلي أن العلاقات بين واشنطن والرياض وثيقة، سيما في مواجهة إيران.

وحول تقارير إعلامية بشأن علاقة “صداقة فريدة” تجمع محمد بن سلمان وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد مستشاريه، أشارت هيلي إلى وجود “الكثير من الشائعات”.

“I think we need to have a serious, hard talk with the Saudis to let them know we won’t condone this. We won’t give you a pass and don’t do this again,” @nikkihaley talks murder of journalist Jamal Khashoggi pic.twitter.com/bMxaD7NQUS — TODAY (@TODAYshow) December 12, 2018

وقالت: “لدينا علاقات مع الكثير من البلدان، وهدفنا هو جعل تلك العلاقات أفضل، لكن عندما تحدث أشياء كهذه (مقتل خاشقجي) يجب أن نتراجع إلى الوراء وألا نتنازل أبدا عن مبادئنا”.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل مفاوضات لإقناعه” بالعودة إلى المملكة”.

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرا، أنها توصلت إلى أن “قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ابن سلمان”.

لكن الرئيس ترامب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل “شريكا راسخا” للسعودية.