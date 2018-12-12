نيكي هيلي
Videoتقارير

انقلاب أمريكي على ولي العهد.. “شاهد” نيكي هيلي: لن نتغاضى عن مقتل خاشقجي وهذا ما سنفعله في ابن سلمان

By وطن
0

في مقابلة تليفزيونية أجرتها معها شبكة “إن بي سي” الأمريكية، حمّلت ، ، الأربعاء، حكومة وولي عهدها مسؤولية مقتل .

وشددت “هيلي” ـ التي من المقرر أن تغادر منصبها بحلول نهاية العام الجاري ـ على ضرورة إجراء “حوار جاد وصارم مع السعوديين، وإخبارهم أننا لن نتغاضى عن مقتل خاشقجي”.

في المقابل، أكدت هيلي أن العلاقات بين واشنطن والرياض وثيقة، سيما في مواجهة إيران.

وحول تقارير إعلامية بشأن علاقة “صداقة فريدة” تجمع محمد بن سلمان وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد وأحد مستشاريه، أشارت هيلي إلى وجود “الكثير من الشائعات”.

وقالت: “لدينا علاقات مع الكثير من البلدان، وهدفنا هو جعل تلك العلاقات أفضل، لكن عندما تحدث أشياء كهذه (مقتل خاشقجي) يجب أن نتراجع إلى الوراء وألا نتنازل أبدا عن مبادئنا”.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل مفاوضات لإقناعه” بالعودة إلى المملكة”.

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرا، أنها توصلت إلى أن “قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ابن سلمان”.

لكن الرئيس ترامب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل “شريكا راسخا” للسعودية.

قد يعجبك ايضا
تقارير

أردوغان يشدّ الحبل أكثر حول عنق “ابن سلمان” بهذا التصريح عن قتلة…

الهدهد

بعد إدانة “الشيوخ” الأمريكي له بقتل “خاشقجي”..محلل أردني:…

الهدهد

“الشيوخ” يوبخ “ترامب” ويحمّل “ابن سلمان” مسؤولية…

الهدهد

“ابن سلمان” و”ابن زايد” في ورطة.. تحقيقات مولر ستقلب الطاولة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.