سخر ناشطون بتويتر من تغريدة للمطرب الإماراتي المعروف حسين الجسمي، عبر فيها عن دعمه للسعودية وولي العهد محمد بن سلمان، في أعقاب الأزمة الكبيرة التي تواجهه بعد تورطه باغتيال جمال خاشقجي.

ودون “الجسمي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) وسمين تصدرا التريند السعودي بعد ترويج الذباب الإلكتروني لهما دعما لابن سلمان :”

#كلنا_السعوديه

#كلنا_ثقة_في_محمد_بن_سلمان

” وأرفق بتغريدته صورة تعبر عن السعودية.

تغريدة “الجسمي” عرّضته ل سخرية من قبل النشطاء بسبب ارتباط اسمه بالنحس على مواقع التواصل الاجتماعي.

راحت السعودية 😂😂😂😂😂 — hala (@halaazizi) October 14, 2018

وسخر أحد المغردين بقوله:”راحت السعودية الجسمي دعالهم”.

راحت السعودية الجسمي دعالهم 😂 — ابن العراق (@jokerIQ1987) October 14, 2018

وقال آخر في تغريدة ساخرة أيضا:”الله يبشرك اخيراً حان وقت سقوط آل سعود دام غردت لهم”.

الله يبشرك 😍😍😍

اخيراً حان وقت سقوط آل سعود دام غردت لهم 😂😂😂😂 — كرار المؤيد (@Krar_Almoayed2) October 14, 2018

ودون ثالث:”بعد هالتغريدة، صرت أحبك وايد ياكبير… ادعيلو كمان وكمان عشان يكونو مصيرو مثل بشرة خير”.

بعد هالتغريدة، صرت أحبك وايد ياكبير… ادعيلو كمان وكمان عشان يكونو مصيرو مثل بشرة خير 😂😂😂 — Mohamad Rajab, Ph.D. (@MohammadRajab84) October 14, 2018

ويتصور العديد من نشطاء المواقع الاجتماعي أن كل كارثة أو مصيبة تتم في أي دولة أوروبية أو عربية يكون قبلها تغريدة من تغريدات المطرب الإماراتي حسين الجسمي ، فما ذكر اسم دولة أو تحدث عنها في أي تغريدة إلا وكان هناك مصيبة أو كارثة تحدث لهذه البلد، وهو ما ينتظره البعض حاليا لمملكة آل سعود.