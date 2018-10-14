سخر ناشطون بتويتر من تغريدة للمطرب الإماراتي المعروف ، عبر فيها عن دعمه للسعودية وولي العهد ، في أعقاب الأزمة الكبيرة التي تواجهه بعد تورطه باغتيال جمال .

 

ودون “الجسمي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) وسمين تصدرا التريند السعودي بعد ترويج الذباب الإلكتروني لهما دعما لابن سلمان :”
#كلنا_السعوديه
#كلنا_ثقة_في_محمد_بن_سلمان
” وأرفق بتغريدته صورة تعبر عن .

تغريدة “الجسمي” عرّضته ل سخرية من قبل النشطاء بسبب ارتباط اسمه بالنحس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر أحد المغردين بقوله:”راحت السعودية الجسمي دعالهم”.

وقال آخر في تغريدة ساخرة أيضا:”الله يبشرك اخيراً حان وقت سقوط آل سعود دام غردت لهم”.

ودون ثالث:”بعد هالتغريدة، صرت أحبك وايد ياكبير… ادعيلو كمان وكمان عشان يكونو مصيرو مثل بشرة خير”.

ويتصور العديد من نشطاء المواقع الاجتماعي أن كل كارثة أو مصيبة تتم في أي دولة أوروبية أو عربية يكون قبلها تغريدة من تغريدات المطرب الإماراتي حسين الجسمي ، فما ذكر اسم دولة أو تحدث عنها في أي تغريدة إلا وكان هناك مصيبة أو كارثة تحدث لهذه البلد، وهو ما ينتظره البعض حاليا لمملكة آل سعود.