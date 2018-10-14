مع فجر يوم الأحد، تداول ناشطون عمانيون مقطع فيديو يرصد لحظة دخول وبدأ تأثير الإعصار “لبان” على محافظة ظفار.

ووفقا للفيديو المنشور الذي نشره المصور العماني والمتخصص في تصوير الحياة البرية، محمد الرواس، فقد ظهرت كتل سحابية كبيرة وهي تجتاح سماء محافظة “ظفار”، في حين بدأت حركة الرياح شديدة.

يأتي هذا في وقت أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني العماني تنبيهًا سادسا بخصوص الحالة المدارية لبان.

وأوضحت الهيئة أنه نظرًا لغزارة الأمطار واحتمالية استمرارها مصحوبة برياح نشطة وجريان الأودية على محافظة ظفار، فإنها تهيب بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومسارات الأودية وعدم المجازفة بعبورها، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة و متابعة التنبيهات والنشرات الجوية الصادرة عنها.

وأضافت الهيئة إلى أن العاصفة المدارية (لبان) تواصل تحركها بإتجاه الغرب نحو السواحل اليمنية، حيث يستمر تأثر محافظة ظفار الأحد بأمطار غزيرة رعدية أحياناً تتسبب في جريان الأودية ورياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة تقدر بين ٣٠ إلى ٤٥ عقدة ( ٥٦-٨٣ كم / ساعة) مع هبات رياح شديدة السرعة على المناطق الجبلية، ويكون البحر هائج الموج ويصل أقصى إرتفاع له من ٦ إلى ٨ أمتار.

وذكر التنبيه استمرار فرص التأثيرات غير المباشرة على الأجزاء الجنوبية من محافظة الوسطى بأمطار متفرقة ورياح شرقية إلى جنوب شرقية معتدلة تقدر بين ٢٠إلى ٢٥ عقدة (٣٧-٤٦كم /ساعة) يوم الأحد.

وكانت ولايات محافظة ظفار قد شهدت هطول أمطار متفاوتة الغزارة جراء تأثيرات الحالة المدارية ” لُبان ” التي يشهدها بحر العرب.

ففي ولاية صلالة هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على مدينة صلالة والنيابات التابعة لها فيما شهدت ولاية مرباط هطول أمطار متفاوتة الغزارة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة شملت مركز الولاية ونيابة طوي أعتير والمناطق التابعة لها مصحوبة برياح نشطة.

وهطلت على ولاية رخيوت أمطار متفرقة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح شمالية نشطة فيما شهدت ولاية طاقة هطول أمطار متفرقة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة.

و شهدت ولاية شليم وجزر الحلانيات هطول أمطار متفاوتة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة شملت نيابة جزيرة الحلانيات ومنطقة شربثات ونيابة الشويمية بينما هطلت على ولاية سدح ونيابة حاسك ومنطقة حدبين أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح نشطة سالت على أثرها الأودية والشعاب.