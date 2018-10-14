يبدو أن العاهل السعودي بن عبدالعزيز أدرك خطورة الموقف بعد الضغوطات الدولية والتهديدات بعواقب وخيمة، ففاق من غيبوبته محاولا إيجاد مخرج لأزمة “” وبدأ تحركاته بمكالمة هاتفية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وبعد أكثر من 10 أيام على اختفاء الصحافي السعودي بقنصلية بلاده في إسطنبول، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، الأحد، أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وبحسب الوكالة، فإن الملك السعودي عبر عن شكره لأردوغان “لترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي”.

وأكد الملك سلمان حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها “بقدر حرص جمهورية الشقيقة على ذلك”.

 

وقال: “لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة بإذن الله”.

 

يأتي ذلك كأول تعليق رسمي من العاهل السعودي على قضية خاشقجي، إذ أثار اختفاءه كثيرا من الجدل والتساؤلات ما دفع الناشطين للتساؤل: “أين الملك سلمان؟”.

يشار إلى أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي مختفي منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر الجاري، في حين قال مسؤولون أتراك إنه في القنصلية وأن السعودية متورطة بذلك.

 

ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا السلطات السعودية والتركية الأحد إلى إجراء “تحقيق موثوق به” في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلة إنها تتعامل مع هذا الحادث “بأقصى درجات الجدية”.

 

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك “هناك حاجة لإجراء تحقيق موثوق به لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي وضمان محاسبتهم”.

 

وأضاف الوزراء الثلاثة “نشجع الجهود السعودية التركية المشتركة، ونتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا، وقد نقلنا هذه الرسالة مباشرة إلى السلطات السعودية”.

 

ويعد هذا البيان أول بيان مشترك للدول الثلاث بعد أن اكتفت كل دولة بالحديث عن القضية منفردة.