يبدو أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أدرك خطورة الموقف بعد الضغوطات الدولية والتهديدات بعواقب وخيمة، ففاق من غيبوبته محاولا إيجاد مخرج لأزمة “خاشقجي” وبدأ تحركاته بمكالمة هاتفية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبعد أكثر من 10 أيام على اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، الأحد، أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب الوكالة، فإن الملك السعودي عبر عن شكره لأردوغان “لترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي”.

بعد مكالمة الملك سلمان، للرئيس #اردوغان، الذباب الإلكتروني السعودي، هيقولوا #تركيا_بلد_السياحة #تركيا_آمنه #السعودية_وتركيا_شقيقان #السعودية_لامساس_بتركيا أقسم بالله شوية مجرمين لا يعرفون غير الكذب والأفتراء — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) October 14, 2018

وأكد الملك سلمان حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا “بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك”.

وقال: “لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة بإذن الله”.

يأتي ذلك كأول تعليق رسمي من العاهل السعودي على قضية خاشقجي، إذ أثار اختفاءه كثيرا من الجدل والتساؤلات ما دفع الناشطين للتساؤل: “أين الملك سلمان؟”.

الملك سلمان قام من الغيبوبة وكلم اردوغان : السعودية وتركيا اتفقوا خلاص علي لجنة تحقيق مشتركة في اختفاء #جمال_خاشقجي #طال_عمره حلها خلاص — Shaimaa Abo El kir (@ShaimaAboElkhir) October 14, 2018

سبحان مغير الاحوال

زادهم الله ذلا ومهانة

صاروا يجرون اتصالات هاتفية..

لازم يطلع اردوغان يقول لقد تحدثت اليوم بالهاتف مع الملك سلمان وانا أحبه وقلت له عليك ان تدفع ههههه — Dr. Nakhum Admoni (@AliAminAAA) October 14, 2018

يشار إلى أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي مختفي منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر الجاري، في حين قال مسؤولون أتراك إنه قتل في القنصلية وأن السعودية متورطة بذلك.

ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا السلطات السعودية والتركية الأحد إلى إجراء “تحقيق موثوق به” في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلة إنها تتعامل مع هذا الحادث “بأقصى درجات الجدية”.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك “هناك حاجة لإجراء تحقيق موثوق به لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي وضمان محاسبتهم”.

وأضاف الوزراء الثلاثة “نشجع الجهود السعودية التركية المشتركة، ونتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا، وقد نقلنا هذه الرسالة مباشرة إلى السلطات السعودية”.

ويعد هذا البيان أول بيان مشترك للدول الثلاث بعد أن اكتفت كل دولة بالحديث عن القضية منفردة.