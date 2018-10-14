في خطوة جديدة تؤكد أن القيادة السياسية بالكويت تخشى من غدر قادة الحصار وسيناريو قطر، أكدت صحيفة “الرأي” الكويتية أن اجتماعا على مستوى القادة سيعقد بلندن في ديسمبر المقبل بين الكويت وبريطانيا، لبحث الوجود العسكري الدائم للقوات البريطانية بالكويت.

ونقلت الصحيفة عن السفير البريطاني في الكويت “مايكل دافنبورت”، تأكيده أن اجتماعا رفيعا بين الجانبين في يونيو الماضي عقد في لندن ضمن اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة بمتحف سلاح الجو، وتقرر على إثره تشكيل مجموعتين مشتركتين لبحث الوجود العسكري البريطاني الدائم بالكويت.

وأضاف دافنبورت: بعد انضمام الكويت لمجلس الأمن كان هناك تعاون وثيق بين بريطانيا والكويت. وأشار إلى أنه خلال هذا العام كانت هناك زيارات عدة ومحادثات رفيعة بين مسؤولي البلدين، منها زيارة وزير الدفاع للكويت في يناير الماضي إضافة لوزراء آخرين، كما كان هناك لقاء بين وزير الخارجية الكويتي ونظيره البريطاني بلندن خلال يوليو الماضي.

وجاء اجتماع لجنة التوجيه المشتركة بلندن في يونيو الماضي في لانكستر هاوس ومتحف سلاح الجو الملكي -وفق السفير- للاحتفاء بالذكرى المئوية لإنشاء سلاح الجو الملكي الذي ساهمت فيه الكويت بـ “تبرع سخي بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني”.

وقال السفير إنه سيكون هناك تمرين “محارب الصحراء” خلال 2019 بين القوات الكويتية والبريطانية، وسيشارك فيه 120 عسكريا بريطانيا، كما أن هناك تعاونا بين البحرية الملكية ونظيرتها الكويتية.

وأضاف أن التعاون مع الكويت لا يقتصر على الجانب العسكري، بل هناك “تعاون ثنائي في خطة التنمية التي تسير مع رؤية 2035، ولها دعائم كثيرة منها الصحة والبيئة”.

من باب عدم ضمان تكرار سيناريو حصار قطر

ووقعت رئاسة أركان الجيش الكويتي الأربعاء الماضي، مع الجيش التركي “خطة عمل التعاون الدفاعي 2019″، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الكويتي في بيان صحفي، إن توقيع هذه الخطة يأتي استمرارا للتنسيق العسكري المشترك لتحقيق المزيد من الانسجام وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود.

وأضافت أنه مثل الجانب الكويتي معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن محمد الكندري، والجانب التركي رئيس قسم الشؤون الخارجية برئاسة الأركان التركية العميد اوموت يلديز.

واجتمع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له في قصر دولماباهس بمدينة اسطنبول إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وحضر الاجتماع أعضاء الوفد المرافق للغانم والذي يضم وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف والنواب صفاء الهاشم ومحمد الدلال وثامر السويط والدكتور حمود الخضير إضافة إلى سفير الكويت لدى أنقرة غسان الزواوي وقنصل عام دولة الكويت لدى اسطنبول محمد المحمد.