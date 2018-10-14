كشف حساب “معتقلي الرأي” والمتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين بأن السلطات بدأت بمحاكمة سرية لخالد العودة، شقيق الداعية السعودي المعتقل ، موضحا بأنه تم نقله من سجنه إلى مقيد اليدين والقدمين ومعصوب العينين.

 

وقال “معتقلي الرأي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تأكد لنا أن السلطات بدأت د. #خالد_العودة (شقيق الشيخ سلمان العودة) سراً، وقد نقلته من سجنه إلى الرياض مقيد اليدين والقدمين ومغمض العينين.”

 

ونوه الحساب أن “الدكتور خالد معتقل منذ 13 شهراً .. فقط بسبب تغريده انتقد فيها شقيقه الشيخ سلمان بلا سبب”.

 

وجاء اعتقال خالد العودة بعد ساعات عن تعبيره عن رأيه وانتقاده لقرار السلطات السعودية باعتقال شقيقه الداعية الشهير سلمان العودة، حيث كتب في تغريدات له عبر “تويتر” حينها:” #اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده كشف حجم الديماغوجية التي ننعم بها.. للاسف٠”

 

وأضاف في تغريدة أخرى:” #اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده قدي دوم قليلا اوكثيرا ثم ستتضح الحقيقة ويخرج مرفوع الرأس. فما موقف الذين سارعوا بادانته وتجريمه وتحميله مالايحتملّ”.

 

وكانت السعودية قد بدأت الشهر الماضي بمحاكمة الداعية سلمان العودة الذي مثل أمام المحكمة الجنائية في الرياض، وهي التي غالباً ما تنظر في قضايا الأمن القومي والإرهاب، وتم توجيه 37 تهمة، بما في ذلك إثارة الرأي العام، وازعاج الحاكم ودعم نشاطات جماعة الإخوان المسلمين.

 

وتأتي محاكمة سلمان العودة، بعد حملة القمع التي قام بها ولي العهد الأمير ، الحاكم الفعلي للمملكة، والتي شهدت اعتقال عشرات من رجال الدين والنشطاء والأمراء ورجال الأعمال .