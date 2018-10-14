كشف حساب “معتقلي الرأي” والمتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين بأن السلطات السعودية بدأت بمحاكمة سرية لخالد العودة، شقيق الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، موضحا بأنه تم نقله من سجنه إلى الرياض مقيد اليدين والقدمين ومعصوب العينين.

وقال “معتقلي الرأي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تأكد لنا أن السلطات بدأت محاكمة د. #خالد_العودة (شقيق الشيخ سلمان العودة) سراً، وقد نقلته من سجنه إلى الرياض مقيد اليدين والقدمين ومغمض العينين.”

ونوه الحساب أن “الدكتور خالد معتقل منذ 13 شهراً .. فقط بسبب تغريده انتقد فيها اعتقال شقيقه الشيخ سلمان بلا سبب”.

🔴 تأكد لنا أن السلطات بدأت محاكمة د. #خالد_العودة (شقيق الشيخ سلمان العودة) سراً، وقد نقلته من سجنه إلى الرياض مقيد اليدين والقدمين ومغمض العينين.

(للتنويه فالدكتور خالد معتقل منذ 13 شهراً .. فقط بسبب تغريده انتقد فيها اعتقال شقيقه الشيخ سلمان بلا سبب) pic.twitter.com/GYeY970e80 — معتقلي الرأي (@m3takl) October 13, 2018

وجاء اعتقال خالد العودة بعد ساعات عن تعبيره عن رأيه وانتقاده لقرار السلطات السعودية باعتقال شقيقه الداعية الشهير سلمان العودة، حيث كتب في تغريدات له عبر “تويتر” حينها:” #اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده كشف حجم الديماغوجية التي ننعم بها.. للاسف٠”

#اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده كشف حجم الديماغوجية التي ننعم بها.. للاسف٠ — د.خالد بن فهد العودة (@khalid_aloadah) September 11, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى:” #اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده قدي دوم قليلا اوكثيرا ثم ستتضح الحقيقة ويخرج مرفوع الرأس. فما موقف الذين سارعوا بادانته وتجريمه وتحميله مالايحتملّ”.

#اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده قديدوم قليلا اوكثيرا ثم ستتضح الحقيقة ويخرج مرفوع الرأس.

فماموقف الذين سارعوا بادانته وتجريمه وتحميله مالايحتملّ — د.خالد بن فهد العودة (@khalid_aloadah) September 11, 2017

وكانت السعودية قد بدأت الشهر الماضي بمحاكمة الداعية سلمان العودة الذي مثل أمام المحكمة الجنائية في الرياض، وهي التي غالباً ما تنظر في قضايا الأمن القومي والإرهاب، وتم توجيه 37 تهمة، بما في ذلك إثارة الرأي العام، وازعاج الحاكم ودعم نشاطات جماعة الإخوان المسلمين.

وتأتي محاكمة سلمان العودة، بعد حملة القمع التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، والتي شهدت اعتقال عشرات من رجال الدين والنشطاء والأمراء ورجال الأعمال .