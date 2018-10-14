سخر نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق إسحاق سالم السيابي من عقلية نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، في أعقاب دعوته لاحتلال قطر وضمها للسعودية باعتباره احد مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال “السيابي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على تهديدات “خلفان” لقطر :”هذا هو الحال الذي وصلت اليه عقليات بعض مسؤولي ومثقفي دول مجلس التعاون !. سلامي لك يا مجلس التعاون لدول الخليج العربية. #اسحاق_السيابي”.

https://twitter.com/ishaqsiabi/status/1051310276233101313

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا:” استذكر الآن بعض التغريدات التي غردت بها بألم منذ فترة طويلة عن دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدى رضى ابناء دول المجلس عن تحقيق اهدافه.”.

استذكر الآن بعض التغريدات التي غردت بها بألم منذ فترة طويلة عن دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية،ومدى رضى ابناء دول المجلس عن تحقيق اهدافه. — اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) October 14, 2018

وكان “خلفان” قد دعا إلى احتلال قطر وضمها للسعودية، مشددا على أن هذا الأمر سيتم عاجلا أم آجلا.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر”:”علينا ان نلغي شئ اسمه دولة قطر ونجعلها احدى توابع المملكة العربية السعودية طال الزمان او قصر…هذا الحل الأنجح.”

علينا ان نلغي شئ اسمه دولة قطر ونجعلها احدى توابع المملكة العربية السعودية طال الزمان او قصر…هذا الحل الأنجح. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 14, 2018

وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها “خلفان” بضم قطر للسعودية أو الإمارات، والاعتداء عليها.

فقد غرد في شباط/فبراير الماضي قائلا:” دولة عدد سكانها يساوي عدد وزرائها مخلينها ليش”.

دولة عدد سكانها يساوي عدد وزرائها مخلينها ليش — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 6, 2018

وتابع في تغريدة أخرى: “معظم المواطنين سعوديين الأصل أو اماراتيين في قطر..اما تضم للامارات أو تضم للسعودية”.