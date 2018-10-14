سخر نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق من عقلية نائب رئيس شرطة الفريق ، في أعقاب دعوته لاحتلال وضمها للسعودية باعتباره احد مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وقال “السيابي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على تهديدات “خلفان” لقطر :”هذا هو الحال الذي وصلت اليه عقليات بعض مسؤولي ومثقفي دول مجلس التعاون !. سلامي لك يا مجلس التعاون لدول الخليج العربية. #اسحاق_السيابي”.

https://twitter.com/ishaqsiabi/status/1051310276233101313

 

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا:” استذكر الآن بعض التغريدات التي غردت بها بألم منذ فترة طويلة عن دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدى رضى ابناء دول المجلس عن تحقيق اهدافه.”.

 

وكان “خلفان” قد دعا إلى وضمها للسعودية، مشددا على أن هذا الأمر سيتم عاجلا أم آجلا.

 

وقال في تدوينة له عبر “تويتر”:”علينا ان نلغي شئ اسمه دولة قطر ونجعلها احدى توابع المملكة العربية طال الزمان او قصر…هذا الحل الأنجح.”

 

وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها “خلفان” بضم قطر للسعودية أو الإمارات، والاعتداء عليها.

 

فقد غرد في شباط/فبراير الماضي قائلا:” دولة عدد سكانها يساوي عدد وزرائها مخلينها ليش”.

 

وتابع في تغريدة أخرى: “معظم المواطنين سعوديين الأصل أو اماراتيين في قطر..اما تضم للامارات أو تضم للسعودية”.