في فضيحة جديدة لكتيبة (الإعلاميين المطبلين) بدول الحصار وتأكيد على أنهم يغردون ويصرحون بأوامر عليا وربما لا يعرفون شيئا عن الموضوع الذي يتحدثون به لكنهم أُمروا بذلك، خرج الكاتب المصري المقرب من نظام السيسي ليطبل لـ ابن سلمان ويتحدث عن الذي لا يعرف اسمه وأخطأ به مرتين لا واحدة قد تكون سهوا.

 

وخرج “بكري” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) يدافع وينافح عن المملكة لكنه وقع في شر أعماله بحديثه عن “” آخر غير الذي تضج بأخباره الدنيا ووسائل الإعلام.

 

ودون ذاكرا بوصلته التطبيلية أن الصحافي السعودي المختفي يدعى “”ما نصه:”لكل من يعنيهم الأمر ، أن بلاد الحرمين الشريفين لن تقبل ان تكون لقمة سائغه للطامعين والكذابين ، وأن هذا السيناريو الكاذب عن مسؤوليتها في إختفاء الصحفي السعودي هو مجرد أكذوبه تستهدف المملكة وإبتزازها ،  وإخضاعها للأطماع الأمريكيه والغربيه”

 

 

مصطفى بكري أثبت غبائه وفضيحته بنفسه بتغريدة ثانية أكد فيها أن اسم “عدنان خاشقجي” لم يرد سهوا أو خطأ بالتغريدة الأولى.

 

 

وأثارت تغريدات “بكري” سخرية واسعة بين النشطاء الذين نصحوه بمعرفة اسم صاحب الأزمة أولا ثم بعد ذلك التطبيل للسعودية حتى لا يفضح نفسه مرة أخرى.

 

 

 

 

 

إلا أن بكري وبعد أن انتبه لفضيحته عبر ردود النشطاء، حاول حفظ ماء وجه والتبرير بتغريدة ثالثة.

 

 

واختفى خاشقجي، الذي عرف في الفترة الأخيرة بانتقاده لبعض سياسات ، يوم 2 أكتوبر الجاري، بعدما دخل مبنى قنصلية بلاده في ، لاستخراج وثائق إدارية.

 

وهدد الرئيس الأمريكي، ، بمعاقبة السعودية إذا ثبت أنها مسؤولة عن مقتل الصحفي.

 

وأصدرت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بيانا مشتركا جاء فيه أن الذين يثبت أنهم مسؤولون عن اختفاء جمال خاشقجي، لابد أن يحاسبوا على فعتلهم.

 

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث إنهم يتعاملون مع القضية بجدية كبيرة، وطالبوا بتحقيق ذي مصداقية، وإنهم يتوقعون إجابات وافية من السعودية.

 

وتعتقد السلطات التركية أن خاشقجي في القنصلية على أيدي عناصر في المخابرات السعودية، وهو ما تنفيه وتقول إنه “ادعاء لا أساس له”.

 

وتعتزم بريطانيا والولايات المتحدة مقاطعة مؤتمر اقتصادي كبير في الرياض، هذا الشهر.