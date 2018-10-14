في فضيحة جديدة لكتيبة (الإعلاميين المطبلين) بدول الحصار وتأكيد على أنهم يغردون ويصرحون بأوامر عليا وربما لا يعرفون شيئا عن الموضوع الذي يتحدثون به لكنهم أُمروا بذلك، خرج الكاتب المصري المقرب من نظام السيسي مصطفى بكري ليطبل لـ ابن سلمان ويتحدث عن جمال خاشقجي الذي لا يعرف اسمه وأخطأ به مرتين لا واحدة قد تكون سهوا.

وخرج “بكري” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) يدافع وينافح عن المملكة لكنه وقع في شر أعماله بحديثه عن “خاشقجي” آخر غير الذي تضج بأخباره الدنيا ووسائل الإعلام.

ودون ذاكرا بوصلته التطبيلية أن الصحافي السعودي المختفي يدعى “عدنان خاشقجي”ما نصه:”لكل من يعنيهم الأمر ، أن بلاد الحرمين الشريفين لن تقبل ان تكون لقمة سائغه للطامعين والكذابين ، وأن هذا السيناريو الكاذب عن مسؤوليتها في إختفاء الصحفي السعودي عدنان خاشقجي هو مجرد أكذوبه تستهدف المملكة وإبتزازها ، وإخضاعها للأطماع الأمريكيه والغربيه”

لكل من يعنيهم الأمر ، أن بلاد الحرمين الشريفين لن تقبل ان تكون لقمة سائغه للطامعين والكذابين ، وأن هذا السيناريو الكاذب عن مسؤوليتها في إختفاء الصحفي السعودي عدنان خاشقجي هو مجرد أكذوبه تستهدف المملكة وإبتزازها ، وإخضاعها للأطماع الأمريكيه والغربيه — مصطفى بكري (@BakryMP) October 14, 2018

مصطفى بكري أثبت غبائه وفضيحته بنفسه بتغريدة ثانية أكد فيها أن اسم “عدنان خاشقجي” لم يرد سهوا أو خطأ بالتغريدة الأولى.

٦ م اليوم بتوقيت القاهره علي قناة سكاي نيوز عربيه للرد علي التهديدات الامريكيه بفرض عقوبات اقتصاديه ضد المملكه علي خلفية قضية إختفاء الصحفي السعودي عدنان خاشقجي — مصطفى بكري (@BakryMP) October 14, 2018

وأثارت تغريدات “بكري” سخرية واسعة بين النشطاء الذين نصحوه بمعرفة اسم صاحب الأزمة أولا ثم بعد ذلك التطبيل للسعودية حتى لا يفضح نفسه مرة أخرى.

اسمه جمال خاشقجى مش عدنان وعرص بضمير وحلل الفلوس اللى هتاخدها — Ezzat Madkour (@EzzatMadkour) October 14, 2018

يعني انتا مش عارف اسمه وهترد علي التهديدات يعني معرص وجاهل كمان — Ahmed ☜☞Seoudi (@ahmedse3ody88) October 14, 2018

ركز يا استاذ مصطفى عشان التعريص المرة دي برة مصر — mohamedfekry87 (@mohamedfekry87) October 14, 2018

بلغ الضابط الى قالك ترد انه اسمه جمال مش عدنان 😂😂😂 — ❤️M❤️ (@GABRR85) October 14, 2018

إلا أن بكري وبعد أن انتبه لفضيحته عبر ردود النشطاء، حاول حفظ ماء وجه والتبرير بتغريدة ثالثة.

اسف جمال خاشقجي — مصطفى بكري (@BakryMP) October 14, 2018

واختفى خاشقجي، الذي عرف في الفترة الأخيرة بانتقاده لبعض سياسات السعودية، يوم 2 أكتوبر الجاري، بعدما دخل مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول، لاستخراج وثائق إدارية.

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمعاقبة السعودية إذا ثبت أنها مسؤولة عن مقتل الصحفي.

وأصدرت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بيانا مشتركا جاء فيه أن الذين يثبت أنهم مسؤولون عن اختفاء جمال خاشقجي، لابد أن يحاسبوا على فعتلهم.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث إنهم يتعاملون مع القضية بجدية كبيرة، وطالبوا بتحقيق ذي مصداقية، وإنهم يتوقعون إجابات وافية من السعودية.

وتعتقد السلطات التركية أن خاشقجي قتل في القنصلية على أيدي عناصر في المخابرات السعودية، وهو ما تنفيه الرياض وتقول إنه “ادعاء لا أساس له”.

وتعتزم بريطانيا والولايات المتحدة مقاطعة مؤتمر اقتصادي كبير في الرياض، هذا الشهر.