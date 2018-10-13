اتهم المدعي العام في النيابة السعودية 4 رجال و3 سيدات من جنسيات آسيوية، بالاشتراك في أعمال منافية للآداب وممارسة أعمال مخلة، والتستر على خادمات هاربات والاتجار بهن، وإعداد وكر لممارسة الأعمال المخلة، وتخزين مقاطع وصور مخلة بالآداب العامة في هواتفهم.

وكشفت التحقيقات أن إحدى المتهمات خادمة آسيوية درجت على إرسال صور غير لائقة وعارية عبر “الواتساب” لاستقطاب الآخرين، وأخرى تزوجت آسيويًا وهي على ذمة زوجها الأول.

واعتبر المدعي العام أن ما أقدم عليه المتهمون “فعلا محرما” ومعاقب عليه شرعًا، وطالب بعقوبات تعزيرية زاجرة مع مصادرة جميع المضبوطات من هواتف ومبالغ مالية.بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية

وبعد الاستماع إلى ردود المتهمين، حكمت المحكمة على زعيم المجموعة بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 30 ألف ریال، وصرف النظر عن تهمة الاتجار بالبشر، ومصادرة مبلغ 9 آلاف ریال والجوال المضبوط معه.

وحكم على المتهم الثاني بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف ریال، وتضمن الحكم سجن 3 آسيويات سنتين، وفرض غرامة مالية على كل واحدة 10 آلاف ریال تعزيرًا، ومصادرة هواتفهن.

وأوصت المحكمة بإبعاد المدانين من البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.