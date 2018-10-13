قال الكاتب والمفكر العربي البارز الدكتور عزمي بشارة، إن عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي وتصفيته داخل القنصلية بلاده بتركيا، هي أدق توصيف لـ”الإرهاب” وعملية يكتمل فيها تعريفه.

ودون “بشارة” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:” اغتيال خاشقجي عملية إرهابية يكتمل فيها تعريف الإرهاب”

وتابع موضحا:” استهداف مدني وقتله لترويع الآخرين وردعهم بهدف سياسي”

وأشار إلى أن هذا وينطبق أيضا على اغتيالات لم تحظ بالشهرة ذاتها لصحفيين ومعارضين سلميين في دول أخرى.

واختتم بشارة تغريدته مشيرا للنظام السعودي بالقول: ومن نافل القول أنه لا يجوز لمرتكبي هذه الجرائم أن يتشدقوا بمكافحة الإرهاب.”

اغتيال خاشقجي عملية إرهابية يكتمل فيها تعريف الإرهاب: استهداف مدني وقتله لترويع الآخرين وردعهم بهدف سياسي. وينطبق هذا على اغتيالات لم تحظ بالشهرة ذاتها لصحفيين ومعارضين سلميين في دول أخرى. ومن نافل القول أنه لا يجوز لمرتكبي هذه الجرائم أن يتشدقوا بمكافحة الإرهاب. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) October 13, 2018

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتحدث قريبا مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لبحث مسألة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما تتصاعد الضغوط داخل الكونغرس لاتخاذ موقف حازم تجاه الرياض في حال ثبت ضلوعها في إخفاء الصحفي، الذي تؤكد مصادر تركية وغربية مقتله عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري.

وأضاف ترامب لدى وصوله الجمعة إلى ولاية أوهايو لحضور تجمع انتخابي، أن واقعة اختفاء خاشقجي أمر فظيع وأنه سيرى ما سيحدث بشأن التحقيقات السعودية.

وتابع أنه ينظر بجدية إلى واقعة اختفاء خاشقجي وينتظر نتائج التحقيقات، مضيفا أنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن مشاركة وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوتشن في مؤتمر الاستثمار بالرياض المقرر عقده بين 23 و25 من الشهر المقبل برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال ترامب الخميس إن الصحفي السعودي دخل القنصلية ولم يخرج منها، مؤكدا أن التعرف على مصيره بات قريبا، كما وصف اختفاء خاشقجي بأنه سابقة سيئة للغاية ولا يمكن السماح بها، بيد أنه دافع في الوقت نفسه عن ضرورة استمرار العلاقة مع السعودية.

وكانت الصحافة الأميركية كشفت عن اتصال جرى بين بن سلمان وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي، وذلك في إطار محاولة من الجانب السعودي للتنصل من المسؤولية في قضية اختفاء خاشقجي.