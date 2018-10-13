تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو، جديد قالت إنه يرصد لحظة نزول طبيب من سيارة دبلوماسية سعودية في اسطنبول، ودخوله منزل السفير السعودي محمد العتيبي القريب من مبنى القنصلية.

وأشارت قناة “NTV” التركية إلى أن الشخص كان يرتدي معطف أطباء يحمل شعار كلية الطب بجامعة إسطنبول، ما عزز الشكوك ببدء عمليات جمع الأدلة من المنزل.

لكن المفاجأة كانت أن الشخص هو نجل القنصل السعودي محمد العتيبي، وهو يدرس الطب في جامعة إسطنبول، ووصل إلى المنزل رفقة سيارة دبلوماسية عائدا من جامعته.

يشار إلى أن صحيفة يني شفق التركية قالت إن القنصل العتيبي “يعيش حالة من الفزع، ويلتزم بيته منذ 5 أيام، ولم يغادره إلى القنصلية، وقام بإلغاء كافة مواعيده الرسمية” منذ اختفاء الصحفي خاشقجي خلال مراجعته لقنصلية بلاده.

وصعّد الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، لهجته ضدّ السعودية، وتوعّدها بـ”عقابٍ شديد، في حال تبيّن أنها وراء اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترامب لبرنامج “60 دقيقة” على قناة CBS: “إذا كان السعوديون فعلا وراء اختفاء خاشقجي فإن ذلك سيثير غضبنا بشكل كبير”.

وأضاف: “لدينا خيارات عديدة لمعاقبة السعودية إذا ثبت لدينا تورطها في اختفاء جمال خاشقجي”.

وقال ترامب إن السعوديين ينفون بشدة مسؤوليتهم عن قتل “خاشقجي”، وهناك احتمالية تورّطهم.

واستبعد الرئيس الأمريكيّ ايقاف صفقات الأسلحة مع السعودية.

وأكد ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفى تماما لجاريد كوشنر اَي دور سعودي في أزمته.