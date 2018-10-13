كررت صحيفة “الشرق” اللبنانية فضيحة الإعلام السعودي ومغرديه الذين تدالوا صورا مفبركة صنعها نشطاء عبر برامج (الفوتوشوب) للسخرية على أنها صورا حقيقية تبرأ ساحة السعودية من اغتيال “خاشقجي”.

الصورة الأولى التي نشرتها “الشرق” اللبنانية كانت صورة ساخرة صممها مقدم البرامج المصري الساخر يوسف حسين لجمال خاشقجي وهو يخرج من السفارة، لكن نشرها عدد من مؤيدي النظام السعودي على أنها حقيقة وتبرأ ساحة المملكة منهم ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي وتعرض لسخرية واسعة.

الفضيحة الثانية كانت فيما نشرته جريدة “الشرق” لصاحبها “عوني الكعك” نقيب الصحافة في لبنان علي صفحتها الأولي، حيث نشرت صورا لـ “خديجة جنكيز”، خطيبة الإعلامي السعودي المختفي جمال خاشقجي، والتي تظهرها علي أنها صورة لـ “محمد محسوب” وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق في حكومة هشام قنديل.

وتظهر الصور التي نشرتها الصحيفة محمد محسوب، علي أنه كان مختفيا بزي يشبه الزي المتداول علي منصات التواصل الاجتماعي لخطيبة خاشقجي.

ولاقت الصور موجة من السخرية علي منصات التواصل الاجتماعي، حيث استنكر الكاتب السوري ماهر شرف الدين ما تم نشره قائلا: علماً بأن هذا الشخص من جماعة “الحئيئة” والمحكمة الدولية.. والصورة مأخوذة من صفحة الصحفية أنديرا مطر.