بعد تصريحات أدلى بها السبت لبرنامج “60 دقيقة” على قناة “CBS” الأمريكية وتعهد خلالها بتوقيع اقصى العقوبات على السعودية في حال ثبت تورطها في اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، عاد الرئيس الأمريكي دنالد ترامب ليؤكد صحة فرضية مقتل “خاشقجي”.

وقال “ترامب”، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إن الأمور “لا تبدو جيدة”.

وأضاف: “كان أملنا الأول ألا يكون قد قتل، لكن ربما الأمور لا تبدو جيدة.. بحسب ما نسمعه لم يعد حيا”.

وتابع “ترامب”: “قد لا نتمكن من رؤيته مجددا، هذا أمر محزن جدا”، مشيرا إلى أنه سيجري، مساء السبت أو الأحد، اتصالا بالعاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز” بخصوص قضية “خاشقجي”.

هل قال الرئيس الاميركي دونالد ترمب اكثر مما يجب؟ pic.twitter.com/vHCMGYVozl — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

والسبت، توعد “ترامب” باتخاذ موقف قوي ضد السعودية حال تأكُد تورطها في قتل وإخفاء “خاشقجي”، لكنه استبعد في الوقت نفسه إيقاف صفقات الأسلحة مع المملكة، وذلك في تصريحات لبرنامج “60 دقيقة”، مع الإعلامية “ليزلي ستاهل”.

وشدد “ترامب” على حساسية قضية “خاشقجي”، وتبعات التورط السعودي إذا أيدته التحقيقات، نظرا لعمل “خاشقجي” في مجال الصحافة؛ ما يعتبر مؤشرا خطيرا لمستوى سقف حريات الرأي والتعبير، وسياسات المملكة في التعامل مع معارضيها، مشددا على ما وصفه بـ”العقوبة القاسية” التي ستقررها الولايات المتحدة حينها، دون أن يحدد طبيعة هذه العقوبة.

الرئيس الاميركي دونالد ترمب يتعهد بعقاب قاسي في حال ثبوت مقتل الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي لكنه يستبعد ايقاف صفقات الأسلحة مع #السعودية ويؤكد ان محمد بن سلمان نفى تماما لجاريد كوشنر اَي دور سعودي في أزمته. pic.twitter.com/818EstkGjj — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

وكان “خاشقجي”، قد اختفى في الثاني من شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري عقب دخوله القنصلية السعودية، فيما أكد الأمن التركي أنه تعرض للقتل من قبل فرقة اغتيال سعودية بأوامر من ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”.