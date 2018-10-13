أعلنت المديرية العامة لمكافحة في ، أنها ستحقق مع الاعلامي السعودي المعروف ، بعد تصريحه عن .

جاء ذلك بعد أن شبّه “الفراج” اللاعب الأرجنتينيّ ليونيل بالمخدرات، قائلاً إن الجميع يحبه كالمخدرات.

 

وصرّح المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات بأن ما صدر عن الاعلامي السعودي عارٍ عن الصحة؛ نظراً لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها.

 

وأكد أن سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات.

من جانبه، نشر الاعلامي السعودي عبر حسابه في “تويتر” فيديو، قال فيه إن الموضوع مجرد “زلة لسان” عفويّة.

 

ورفض “الفراج” ما وصفها محاولة التحريض عليه بسبب تلك “الزلة” كما قال.

 

وقدّم “الفراج” اعتذاره خطا لكل من أزعجته الكلمة عن استخدام مفردة غير مناسبة ابدا.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ كلف مؤخراً وليد الفراج بإدارة شبكة القنوات الرياضية السعودية الجديدة “Vibe”، التي تنطلق في مطلع 2019، وتُعنى بنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

 

 