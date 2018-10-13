أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، أنها ستحقق مع الاعلامي السعودي المعروف وليد الفراج، بعد تصريحه عن المخدرات.

#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات

” خانه التعبير او زلة لسان ” عذر غير مقبول على الإطلاق. هل يعقل أن يكون هذا منطق رئيس شبكة قنوات تلفزيونية سعودية ؟ إعلامنا الى أين ؟!! pic.twitter.com/xNg8NmQwCl — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

جاء ذلك بعد أن شبّه “الفراج” اللاعب الأرجنتينيّ ليونيل ميسي بالمخدرات، قائلاً إن الجميع يحبه كالمخدرات.

وصرّح المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات بأن ما صدر عن الاعلامي السعودي عارٍ عن الصحة؛ نظراً لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها.

وأكد أن سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات.

صرح المتحدث الرسمي لـ #المديرية_العامة_لمكافحة_المخدرات العقيد/عبدالعزيز بن محمد كدسه بأن ما تحدث به احد الإعلاميين حول تشبيه لاعب مشهور بالمخدرات الجميع يحبها -على حد قوله-

يتبع — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

نؤكد للجميع أن هذا الكلام عاري عن الصحة نظراً لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات. — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

من جانبه، نشر الاعلامي السعودي عبر حسابه في “تويتر” فيديو، قال فيه إن الموضوع مجرد “زلة لسان” عفويّة.

ورفض “الفراج” ما وصفها محاولة التحريض عليه بسبب تلك “الزلة” كما قال.

وقدّم “الفراج” اعتذاره خطا لكل من أزعجته الكلمة عن استخدام مفردة غير مناسبة ابدا.

خطا في مفردة نتيجة عدم تذكر كلمه “ادمان” بالانجليزية لا تستحق التعامل مع “زله” واضح انها عفوية وتحويلها الى محاولة تحريض بهذا الشكل الإخوة في مكافحة المخدرات @Mokafha_SA شكرًا لاهتمامكم ونعتذر لكن ولكل من أزعجته الكلمه عن استخدام مفرده غير مناسبة ابدا#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات pic.twitter.com/YsHwbsEP0k — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ كلف مؤخراً وليد الفراج بإدارة شبكة القنوات الرياضية السعودية الجديدة “Vibe”، التي تنطلق في مطلع 2019، وتُعنى بنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.