لاقت تغريدة لخطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي خديجة جنكيز تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، بعد حديثها عن المفاجأة التي كانت تحضرها له للاحتفال بعيد ميلاده الستين، قبل أن يختفي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول قبل 10 أيام.

وقالت خطيبة “خاشقجي”، عبر حسابها على موقع “تويتر” وفقا لما رصدته “وطن”: في ذكرى يوم ميلاد جمال خاشقجي الستين: كانت خطتي لهذا اليوم 13 أكتوبر أن أفعل مفاجأة لخطيبي جمال وادعوا فيها كل أصدقائه المقربين في أحد مطاعم البسفور باسطنبول حيث أن هذا اليوم هو يوم ميلاده، ولكن أين جمال خاشقجي.. ضاع حلمي.. يوم ميلاده”.

في ذكرى يوم ميلاد #جمال_خاشقجي الستين: كانت خطتي لهذا اليوم #13_أكتوبر ان افعل مفاجأة لخطيبي #جمال وادعوا فيها كل أصدقائه المقربين في أحد مطاعم البسفور باسطنبول حيث انه هذا اليوم هو يوم ميلاده، ولكن #اين_جمال_خاشقجي#ضاع_حلمي#يوم_ميلاده — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

ومازالت قضية الكاتب السعودي جمال خاشقجي، حديث الرأى العام العالمي بعد اختفائه عقب دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، مع وجود تقارير تؤكد مقتله داخل القنصلية، بينما تنفي السعودية حدوث ذلك.

وطالبت تركيا بتشكيل فريق (سعودي- تركي) مشترك للتحقيق في اختفاء “خاشقجي”، ووافقت تركيا على هذا الطلب، في الوقت الذي تؤكد وسائل الإعلام التركية أن السلطات لديها تسجيلات تثبت تعرض الكاتب السعودي داخل القنصلية إلى التعذيب ثم القتل.

وصعّد الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، لهجته ضدّ السعودية، وتوعّدها بـ”عقابٍ شديد، في حال تبيّن أنها وراء اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترامب لبرنامج “60 دقيقة” على قناة CBS بثت مقتطفاتٌ منها السبت: “إذا كان السعوديون فعلا وراء اختفاء خاشقجي فإن ذلك سيثير غضبنا بشكل كبير”.

وأضاف: “لدينا خيارات عديدة لمعاقبة السعودية إذا ثبت لدينا تورطها في اختفاء جمال خاشقجي”.

وقال ترامب إن السعوديين ينفون بشدة مسؤوليتهم عن قتل “خاشقجي”، وهناك احتمالية تورّطهم.

واستبعد الرئيس الأمريكيّ ايقاف صفقات الأسلحة مع السعودية.

وأكد ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفى تماما لجاريد كوشنر اَي دور سعودي في أزمته.