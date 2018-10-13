دفاعاً عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تضيق الحلقة على عنقه شيئاً فشيئاً، في اتهامه بالتورط بقضية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خرج شيخ البلاط السعودي صالح المغامسي.

وقال خطيب وإمام مسجد قباء بالمدينة المنورة في تغريدةٍ له عبر “تويتر” إن: “الذود عن بلادنا الغالية وولاة امرها أضحى واجباً شرعياً لا حيدة لنا عنه”.حسب قوله

وجاء نص تغريدة المغامسي على النحو التالي:

في ظل أباطيل تُشاع وأراجيف تُقال وقضايا لم يُكشف بعد لثامُها يتاجر البعض بها فإنّ الذود عن بلادنا الغالية “السعودية” “وولاة أمرها”

-أيّدهم الله- أضحى واجباً شرعياً لا حيْدةَ لنا عنه ، فالسعودية معقل العرب وموئل الإسلام وحصن الأمّة.#صالح_المغامسي — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

وصعّد الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، لهجته ضدّ السعودية، وتوعّدها بـ”عقابٍ شديد، في حال تبيّن أنها وراء اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترامب لبرنامج “60 دقيقة” على قناة CBS بثت مقتطفاتٌ منها اليوم السبت،: “إذا كان السعوديون فعلا وراء اختفاء خاشقجي فإن ذلك سيثير غضبنا بشكل كبير”.

وأضاف: “لدينا خيارات عديدة لمعاقبة السعودية إذا ثبت لدينا تورطها في اختفاء جمال خاشقجي”.

وقال ترامب إن السعوديين ينفون بشدة مسؤوليتهم عن قتل “خاشقجي”، وهناك احتمالية تورّطهم.

واستبعد الرئيس الأمريكيّ ايقاف صفقات الأسلحة مع السعودية.

وأكد ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفى تماما لجاريد كوشنر اَي دور سعودي في أزمته.