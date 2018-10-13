أكد المغرد الشهير “مجتهد” أن ولي العهد السعودي يعيش حالة تخبط وارتباك كبيرة بعد افتضاح أمره بمقتل جمال خاشقجي، مشيرا أنه حاليا يعمل على إخفاء آثار جريمته باعتقال جميع أعضاء الفريق الذي نفذ العملية ومراقبة أي شخص داخل دائرته كان على علم بالأمر.

وقال “مجتهد” في تغريدة له رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص:”ابن سلمان يخفي كل من ساهم في قتل خاشقجي أو علم شيئا”

وتابع أن الخمسة عشر شخصا الذين أعلنت السلطات التركية أسمائهم واتهمتهم بالوقوف وراء تصفية “خاشقجي” كلهم مسجونون.

وأشار أيضا إلى الاستدعاء المفاجئ لخالد بن سلمان سفير المملكة بواشنطن بقوله:” يعتقد أنه لن يعود قريبا”

واختتم مجتهد تغريدته بالقول:”بقية من شارك في الترتيبات مأمورون بالتزام بيوتهم”، وتساءل:” هل يكون غياب سعود القحطاني عن التويتر ثلاث أيام في نفس السياق؟”

ابن سلمان يخفي كل من ساهم في قتل خاشقجي أو علم شيئا

١) الخمسة عشر الذين أعلنت تركيا أسمائهم كلهم مسجونون

٢) خالد بن سلمان استدعي للمملكة ويعتقد أنه لن يعود قريبا

٣) بقية من شارك في الترتيبات مأمورون بالتزام بيوتهم

٤) هل يكون غياب سعود القحطاني عن التويتر ثلاث أيام في نفس السياق؟ — مجتهد (@mujtahidd) October 13, 2018

وعلى غير عادة النظام السعودي الذي ظل يمارس القمع والتنكيل بمعارضيه غير آبه بردود الفعل الغربية والانتقادات الدولية، خرج أعلى مسؤول أمني في المملكة لينفي الاتهامات الموجهة للقيادة السعودية بإصدار أوامر باغتيال وتصفية الصحافي جمال خاشقجي، الأمر الذي يثبت أن “ابن سلمان” ونظامه قد وقعا في ورطة كبيرة لم يجدوا بعد سيناريو للخروج منها ويماطلون بتصريحات واهية دون تقديم أي أدلة.

وقال وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، إن الاتهامات بوجود أوامر بقتل الصحفي جمال خاشقجي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة، وإن المملكة تستنكر ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات لها.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس” فجر اليوم، السبت، أن بلاده حريصة على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء خاشقجي، كما قال إن بلاده حريصة على مواطنيها في الداخل والخارج.

ويأتي بيان وزير الداخلية السعودي -على ما يبدو- تعليقا على تقارير أوردتها الصحافة الأميركية، بأن الاستخبارات الأميركية اعترضت مراسلات تشير إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان أمر باستدراج جمال خاشقجي واعتقاله.