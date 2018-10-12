كشف ياسين أقطاي السياسي التركي البارز ومستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، عن ما وصفه بالشيء الذي غفل عنه السعوديون وكان سببا في فضح جريمتهم بشأن جمال خاشقجي، وتحدث أيضا عن رد فعل الرئيس أردوغان عندما أخبره بخبر اختفاء “خاشقجي”.

وقال “أقطاي” في لقاء له على قناة “الحوار” إنه لولا تواجد خطيبة “خاشقجي” معه وانتظارها أمام القنصلية لما اكتشف أحد خبر اختفاء الصحافي السعودي إلا بعدها بأيام، ولن يخطر ببال أحد أنه اختفى بالقنصلية، وهو الأمر الذي فات على النظام السعودي وفضح جريمتهم.

#شاهد| هذه هو الشئ الوحيد الذي غفل عنه السعوديون، فكشفت جريمة #اختفاء_خاشقجي pic.twitter.com/XMsMwScRmg — قناة الحوار الفضائية (@alhiwarchannel) October 12, 2018

وتحدث مستشار الرئيس التركي عن رد فعل “أردوغان” عندما علم بخبر اختفاء خاشقجي، مشيرا إلى أنه كان في اجتماع للحكومة وصُدم عندما سمع هذا الخبر وقال إن مثل هذه الأمور لا يجب أن تحدث على أرض تركيا وأنه أمر غير مقبول وغير مسموح وأمر بالتحرك سريعا لتحري الحقيقة.

وأضاف أنه أخبر الأمن والمخابرات فور تواصل خطيبة “خاشقجي” معه وإبلاغه بأمر اختفائه.

ياسين اقطاي : هذا هو رد فعل #ادروغان عندما اخبرته بخبر #اختفاء_خاشقجي pic.twitter.com/yzCCDeoZUy — قناة الحوار الفضائية (@alhiwarchannel) October 12, 2018

وذكر “أقطاي” أيضا إن جمال خاشقجي قال له في اخر لقاء جمعهما إنه يخشى من الاختطاف.

كما استنكر تصريحات المسؤولين السعوديين بقوله:” يقولون لنا لا تتدخلوا في الشأن العربي لانكم لستم عرب، على الرغم من ان عدد العرب في #تركيا اكثر من دول الخليج مجتمعة ”