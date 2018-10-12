تشهد سلطنة عمان حالة استنفار كبيرة لدى السلطات لمواجهة إعصار “لبان” التي تحول لعاصفة مدارية، ونشر الجيش العُماني عددا من وحداته العسكرية للمساعدة في عمليات إجلاء المواطنين.

كما قامت قوات المهام الخاصة والدفاع المدني في الشرطة العمانية، باستنفار كل وحداتها وفقا لتقرير ميداني نشرته “الجزيرة”.

تقريري في #الجزيرة، عن استنفار السلطات العمانية لمواجهة العاصفة المدارية #لبان. قوات المهام الخاصة والدفاع المدني في الشرطة العمانية، استنفرت كل وحداتها، كما نشر الجيش العماني عددا من وحداته العسكرية للمساعدة في عمليات الإجلاء ومساعدة المواطنين. pic.twitter.com/sBSjZMLfg2 — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

ونشر ناشطون فيديوهات جديدة من ميناء “حولاف” بجزيرة سقطرى اليمنية، أظهرت تطورات الإعصار الذي يطفو فوق الميناء بشكل مخيف.

هذا الفيديو قبل قليل من ميناء حولاف بجزيرة سقطرى

البحر هائج الان يطفوا فوق الميناء بشكل مخيف كما تشاهدون

تابعونا سنوافيكم بكل جديد سقطرى #عاصفة_لبان #اعصار_لبان pic.twitter.com/efftFpL806 — #سقطرى اليوم Socotra today (@Socotra2D) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وأوضح الحساب الرسمي للأرصاد العُمانية، الجمعة، نقلًا عن بيان للهيئة العامة للطيران المدني عن تراجع تصنيف “لبان” من إعصار إلى عاصفة مدارية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر توضح تراجع حدة الإعصار المداري “لبان” إلى عاصفة مدارية تتمركز حاليًا غرب بحر العرب على دائرة عرض 14.9 شمالًا وخط طول 57.5 شرقًا.

صورة جوية مدمجة توضح ارتفاع أمواج البحر مثلما يوضحها القمر الاصطناعي (Sentinel-3) حيث يستنتج منها أعلى ارتفاع للأمواج بين (٤-٥) أمتار ضمن الجدار الشمالي للعاصفة #لبان #بحر_العرب #الحالة_المدارية_لبان #ArabianSea #Luban pic.twitter.com/ra03PdTvta — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 55 عقدة إلى 63، ويبعد عن سواحل السلطنة (مدينة صلالة) حوالي 430 كم.

وأصدر مكتب والي ضلكوت تعميمًا لأبناء الولاية والمقيمين فيها بضرورة إخلاء المساكن والتوجه إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا من تلك الواقعة بالقرب من البحر أو التوجه لمراكز الإيواء التي أعدت في الولاية.

ويأتي هذا التعميم في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الولايات في محافظة ظفار حفاظا على سلامة المواطنين والمقمين من التأثيرات المباشرة والغير مباشرة من العاصفة المدارية “لبان”.