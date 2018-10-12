تشهد حالة استنفار كبيرة لدى السلطات لمواجهة إعصار “لبان” التي تحول لعاصفة مدارية، ونشر الجيش العُماني عددا من وحداته العسكرية للمساعدة في عمليات إجلاء المواطنين.

 

كما قامت قوات المهام الخاصة والدفاع المدني في الشرطة العمانية، باستنفار كل وحداتها وفقا لتقرير ميداني نشرته “الجزيرة”.

ونشر ناشطون فيديوهات جديدة من ميناء “حولاف” بجزيرة سقطرى اليمنية، أظهرت تطورات الإعصار الذي يطفو فوق الميناء بشكل مخيف.

وأوضح الحساب الرسمي للأرصاد العُمانية، الجمعة، نقلًا عن بيان للهيئة العامة للطيران المدني عن تراجع تصنيف “لبان” من إعصار إلى .

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر توضح تراجع حدة الإعصار المداري “لبان” إلى عاصفة مدارية تتمركز حاليًا غرب بحر العرب على دائرة عرض 14.9 شمالًا وخط طول 57.5 شرقًا.

وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 55 عقدة إلى 63، ويبعد عن سواحل السلطنة (مدينة صلالة) حوالي 430 كم.

 

وأصدر مكتب والي تعميمًا لأبناء الولاية والمقيمين فيها بضرورة إخلاء المساكن والتوجه إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا من تلك الواقعة بالقرب من البحر أو التوجه لمراكز الإيواء التي أعدت في الولاية.

 

ويأتي هذا التعميم في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الولايات في محافظة ظفار حفاظا على سلامة المواطنين والمقمين من التأثيرات المباشرة والغير مباشرة من العاصفة المدارية “لبان”.

 

 