مقاطعة عالمية لمؤتمر محمد بن سلمان عن مستقبل الاستثمار في السعودية بسبب اختفاء جمال خاشقجي

في ضربةٍ جديدة للسعودية، على إثر قضية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخول قنصلية بلاده يوم الثاني من اكتوبر الجاري، أعلنت شبكة CNN الإخبارية الاميركية، وصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الإنسحاب من مؤتمر لتشجيع الاستثمار الدولي في السعودية نهاية الشهر الجاري.

كما ذكرت شبكة Bloomberg الأمريكية و Fox News و CNBC وشركة “سيمنس” الألمانية، انها تتابع الوضع قبل ان تقرر مصير مشاركتها في مؤتمر “مبادرة الاستثمار المستقبلية”، بين ٢٣ و٢٥ اكتوبر الحالي لتشجيع الاستثمار الدولي في السعودية بسبب اختفاء جمال خاشقجي.

ومن ضمن المقاطعين ايضاً رئيسة تحرير مجلة “ذا إكونومست” البريطانية زاني مينتون بيدوكس، والإعلامي الاقتصادي الأمريكي أندرو روس سوركين.

كما أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز”، انسحابها من رعاية المؤتمر الذي ينظم برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

ويحمل المؤتمر عنوان “دافوس في الصحراء”، ومن المقرر أن يبدأ في 23 أكتوبر الجاري ويستمر ثلاثة أيام.

كما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أوبر” الأمريكية دارا خسروشاهي، انسحابه من المؤتمر على خلفية قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقال خسروشاهي في بيان، إنه يشعر بالاضطراب حيال التقارير الواردة حول خاشقجي، بحسب ما نقلت قناة “سي إن إن”، الجمعة.

وأضاف: “نتابع الوضع عن كثب، وفي حال لم تظهر حقائق مختلفة (عن تلك المتداولة وتشير إلى مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول)، فلن أحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (العاصمة السعودية)”.

ويعد موقف “خسروشاهي” ذا أهمية بالغة، كون صندوق الثروة السيادية في السعودية (مملوك للدولة) مساهما كبيرا في “أوبر”، إذا يستثمر بقيمة 3.5 مليارات دولار في الشركة منذ عام 2016.

وفي سياق متصل بالقضية ذاتها، أعلن رجل الأعمال البريطاني مؤسس مجموعة “فيرجن” ريتشارد برانسون، تعليق مباحثاته مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بعد تعليق وزير أمريكي سابق دوره الاستشاري في مشروع اقتصادي سعودي.