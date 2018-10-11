كشف الحساب الرسمي لهيئة الأرصاد العمانية على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن آخر المستجدات الطارئة على إعصار “لبان” المتوقع أن يصل لسواحل السلطنة خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفقا لما أعلنه حساب هيئة الأرصاد، فإن الحالة المدارية للإعصار “لبان” لا تزال في من الدرجة الأولى، موضحا أن مركز الإعصار يبعد عن سواحل السلطنة حوالي 500 كلم.

وبحسب المعلن، فإن السحب المصاحبة للإعصار تبعد عن السواحل العمانية نحو 327 كلم، في حين سيكون اتجاه حركة الرياح غرب/شمال غرب.

وفيما يتعلق بارتفاع أمواج البحر، فقد اوضح الحساب بأن حالة بحر العرب سيكون هائجا بارتفاع أمواج قد تصل إلى نحو ثلاثة أمتار، في حين بحر عمان سيكون ما بين هادىء إلى متوسط بارتفاع أمواجه إلى نحو المتر والنصف، وأخيرا سواح مسندم التي ستكون هادئة إلى متوسطة بارتفاع أمواج تصل إلى المتر والنصف أيضا.

حالة البحر وتوقعات الرياح اليوم Today's sea state and wind forecast pic.twitter.com/46VGJbvq2X — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 11, 2018

ووفقا لما ذكره موقع “طقس العرب”، فإن معظم النماذج الجوية العددية والأرصاد المحلية تجمع على مسارين محتملين لحركة الاعصار.

المسار الأول: تحرك الاعصار مقترباً من سواحل صلالة ثم الى اليمن، وهو المسار المرجح بنسبة 65%، وفي نفس الوقت يعمل على هطول أمطار فيضانيه وهبوب رياح عاتية وأمواج يقدر ارتفاعها بين 7-9 أمتار على سواحل صلالة إضافة الى اليمن.

المسار الثاني: اتخاذ الاعصار مسار أكثر نحو الغرب، وفي هذه الحالة لا يتوقع أن تعبر عين الاعصار سواحل صلالة بل يبقى مدة أطول في البحر، وهذا المساء يؤدي الى ضعف كميات الأمطار بشكل كبير على سواحل صلالة، وتركزها أكثر في سواحل اليمن وجزيرة سقطري .

وأشار طقس العرب إلى صعوبة توقع ومدى تعقيد حركة الأعاصير، حيث يلاحظ انتشار الفوضى بمخرجات الخرائط الجوية، وعدم الاتفاق على مسار محدد.

وتقع صلالة بحسب متوسط التوقعات في الجزء الشرقي والشمالي الشرقي من عين الاعصار، وهو الجزء الأكثر فعالية من ناحية كميات الأمطار وارتفاع الأمواج، ولا تزال الاحتمالات واردة لأية إزاحة في مسار الاعصار خلال اليومين القادمين.