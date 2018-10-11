أثارت تصريحات أطلقها الفنان المصري أحمد بدير عن طريق المزاح ضد المغربيات متهماً اياهن بالسحر والشعوذة, جدلاً واسعاً في الشارع المغربي, الامر الذي دفع المغاربة إلى شن هجوما على الفنان المصري الشهير.

القصة بدأت حين تواجد بدير في المغرب قبل يومين لحضور الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للسينما والبحر الأحمر، واستلام تكريمه.

وبعد صعوده المسرح، كان بدير يتحدث إلى الجمهور ويحكي موقفاً حدث معه، ثم جاءت له فتاة من منظمي الحفل لتعطيه كوبا من الماء ليشرب. بدير مازح الشابة، وعندما أخذ كوب الماء ابتعد عنها قليلا وسألها قائلا: «حطيتي لي إيه في المايه، إنتو معروفين في المغرب… دا معنى كده إني أنا هبقى أجري وراكي». ضحك بعض من الحضور، لكنّ ما قاله بدير أثار غضب مغربيين ومغربيات كثر على الشبكات الاجتماعية. واعتبروا أنه يتهم الفتيات المغربيات بالسحر، مبدين استيائهم أن يحدث هذا على بلدهم بعد تكريمه.

الممثل المصري أحمد بدير يعتذر من المغربيات

الضجة الكبيرة التي تسبب بها بدير، دفعته للاعتذار في نهاية المطاف. إدارة المهرجان سارعت إلى إيضاح ما قصده.

ونقلت عن بدير قوله إنه كان يمازح المضيفة لا أكثر لأنها كانت جميلة، ومن خلال مزحته أحب توضيح جمال فتيات المغرب الشقيق. وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان السينما والبحر بجماعة مير اللفت بإقليم سيدي إفني من 4 أكتوبر/تشرين الأول إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2018 .

وكان أحمد بدير شارك مؤخرا في عدد من المسلسلات التليفزيونية منها «البيت الكبير» و»عائلة الحاج نعمان» و»أبو عمر المصري» والجزء الخامس من «سلسلال الدم».

أحمد بدير وزوجته المغربية

وانتشر قبل سنوات خبر زواج أحمد بدير من الفنانة المغربية مجيدة بن كيران. إلا أن بدير أكد في تصريحات صحفية آنذاك قائلاً: «بالفعل تزوجت من تلك الفنانة فنيا من خلال مسرحية أعرضها بالمغرب بعنوان (عريس فى كازابلانكا)». ولكن على أرض الواقع نفى بدير الخبر، موضحا أن المواقع المغربية استخدمته كنوع من الدعاية للمسرحية.

متى بدأت رحلة الممثل المصري أحمد بدير؟

أحمد بدير ممثل مصري، ولد عام 1947. رحلته الفنية بدأت عام 1973. أثرى الفن المصري بالعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحية.

ولمع في أعماله الفنية «الزيني بركات وزيزينيا وريا وسكينة».