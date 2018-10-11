في تصعيد جديد، وجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري بوب كوركر تهديدا مباشرا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدا بأن العقوبات الأمريكية ستطاله شخصيا في حال ثبت مسؤولية السعودية عن اختفاء او مقتل الكاتب الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وقال “كروكر” في تصريحات للصحفيين إنه ينبغي فرض عقوبات على أعلى مستويات الحكومة السعودية إذا ثبت أن الحكومة مسؤولة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومقتله المحتمل.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي الجمهوري بوب كوركر عن تفعيل قانون ماغنيتسكي للتحقيق في اختفاء #جمال_خاشقجي: من الممكن ان تطال العقوبات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 11, 2018

وأضاف أن أزمة اختفاء جمال خاشقجي ازمة #جمال_خاشقجي ستؤثر على الكثير من الأشياء التي نعمل بها مع السعودية، موجها حديثه لـ”ابن سلمان” قائلا:”لا يمكنك ان تتنقل بحرية هنا وانت تقتل صحفيين”.

عاجل: ازمة #جمال_خاشقجي ستؤثر على الكثير من الأشياء التي نعمل بها مع #السعودية. لا يمكنك ان تتنقل بحرية هنا وانت تقتل صحفيين – رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي بوب كوركر. — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 10, 2018

وفي تصريحات جديدة له أدلى بها لشبكة “سي أن أن”، أكد “كروكر” مقتل “خاشقجي” قائلا:”اعتقد ان السعوديين فعلوها وللأسف اعتقد ان جمال خاشقجي فارق الحياة والمعلومات الاستخبارية توجه اللوم المباشر للسعوديين”.

وأضاف قائلا:” ما من شك عندي ان السعوديين قاموا بذلك (قتل جمال خاشقجي).