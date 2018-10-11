في تصعيد جديد، وجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري بوب كوركر تهديدا مباشرا لولي العهد السعودي ، مؤكدا بأن العقوبات الأمريكية ستطاله شخصيا في حال ثبت مسؤولية عن اختفاء او مقتل الكاتب الصحفي المعارض .

 

وقال “كروكر” في تصريحات للصحفيين إنه ينبغي فرض عقوبات على أعلى مستويات الحكومة السعودية إذا ثبت أن الحكومة مسؤولة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومقتله المحتمل.

وأضاف أن أزمة اختفاء جمال خاشقجي ازمة #جمال_خاشقجي ستؤثر على الكثير من الأشياء التي نعمل بها مع السعودية، موجها حديثه لـ”ابن سلمان” قائلا:”لا يمكنك ان تتنقل بحرية هنا وانت تقتل صحفيين”.

وفي تصريحات جديدة له أدلى بها لشبكة “سي أن أن”، أكد “كروكر” مقتل “خاشقجي” قائلا:”اعتقد ان السعوديين فعلوها وللأسف اعتقد ان جمال خاشقجي فارق الحياة والمعلومات الاستخبارية توجه اللوم المباشر للسعوديين”.

 

وأضاف قائلا:” ما من شك عندي ان السعوديين قاموا بذلك (قتل جمال خاشقجي).