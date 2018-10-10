أثارت الكلمة النارية لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إعجاب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما الأتراك منهم، بعد أن وجه صفعة قوية لكل من يتأمر على الاقتصاد التركي ويهدف لزعزعة الاستقرار فيها.

وخلال كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الآسيوية والأوروبية المنعقد في مدينة انطاليا التركية تطرق “الغانم” إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالحالة المالية و الاقتصادية التركية قائلا: ” اليوم وعلى سبيل المثال لا الحصر ، يتحدثون عن أزمة اقتصادية في تركيا ، ولا مشكلة هنا ، فكل الدول تمر بمخاضات ، لكن هناك من يتحدث علانية عن استهداف لتركيا ورغبة في فرض شروط محددة عليها ” .

وأضاف قائلا: ” نقول لمن يبشر بحرب اقتصادية ضد تركيا ، أو يتمنى حدوث انهيارات مالية : لن تنجحوا ، فتركيا ليست جمهورية موز بل هي دولة تقف على إرث من العراقة والتقاليد وهنا يعيش شعب حي وخلاق وتواق للحياة ، حاله حال كل شعوب الأرض ” .

وأعرب “الغانم” عن ثقته بقدرة القيادة التركية والشعب التركي على تجاوز أي عارض اقتصادي عابر .

من يبشر باستهداف #تركيا لن تنجحوا ،

تركيا ليست جمهورية موز .. " مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة " pic.twitter.com/QQKN0aJZHL — سعد السعيدي (@salsaeedi) October 9, 2018

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم قد أكد أن موقف الكويت و الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح في مساعدة دول الجوار الاقليمي والعمل على خلق مناخات استقرار وأمن وسلم ، تكون من صالح الجميع هو ركن اساسي في العقيدة السياسية الكويتية .

وأعرب “الغانم” في كلمته عن الرفض القاطع لكل صيغ الحروب الاقتصادية وسياسات التجويع ، متسائلا ” أي صيغة بائسة للصراع هذه ؟هل هناك من لا يزال يريد تركيع الآخر وتجويعه؟ وهل هذا هو السبيل الوحيد لتصفية الحسابات؟

ومضى الغانم قائلا: ” من منا يريد مجاورة فقير ومعدم وذي حاجة ؟”.

وتابع متسائلا:”من منكم يريد ان يكون قريبا من بركان قد يثور في أي لحظة ؟”.