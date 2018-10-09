ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة سخرية كبيرة، عقب تداول قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بملاحقة وتغريم المتخلفين عن المشاركة، بعد مرور ما يزيد على 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية المصرية التي عقدت في مارس الماضي.

الدولة : 35 مليونا قاطعوا الانتخابات أمام النيابة العامة قريبا لتحصيل غرامة الـ500 جنيه.

35 مليون قاطعو امال مين اللي صوت ياولاد المفضوحه🤔🤣🤣😂 — ميروو مرساويه (@meroomeroo22) October 9, 2018

وبحسب وسائل إعلام مصرية اقتربت الهيئة الوطنية للانتخابات، من إنهاء حصر أسماء المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم، تمهيدًا لإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات تطبيق القانون، وتغريم كل من تخلف عن الإدلاء بصوته 500 جنيه.

500 جنيه غرامة إيه اللي ادفعهم ياولاد الكلب علشان مشاركتش في الانتخابات.

دا انا سالف 32جنيه من شركة فودافون 😂 — MAHMOUD MOHAMED 🔫🐸 (@mahmoudmoh1992) October 9, 2018

وسخر النشطاء عبر مواقع التواصل من قرار العليا للانتخابات، فيما اعتبرها آخرون خطوة مبدئية قبل تعديل الدستور، بينما رأى آخرون أنها وسيلة جديدة لسلب أموال المواطنين.

موضوع تحصيل 500 جنية غرامة للذين لم يذهبوا للتصويت فى الانتخابات الماضية موضوع فشنك ولن يحصل نهائى ..

واعتقد ان فتح الموضوع الان له علاقة بتعديل قادم للدستور لفتح عدد مرات الترشح او لمد مدة الرئاسة اكثر من اربع… https://t.co/zhRjU9xEVo — محمد الشرقاوى (@Sharkawy10) October 9, 2018

٣٥ مليون متخلف عن الانتخابات الرئاسية X ٥٠٠ جنيه غرامة = ١٧ مليار و ٥٠٠ مليون جنيه

المبلغ يستاهل نروح كلنا النيابة عشان خاطر مصر

يارب يستدعونا في يوم واحد https://t.co/PjC14gGru4 — Medhat Eissa (@MEDHATESSA) October 9, 2018

ويأتي ذلك، تطبيقًا للمادة رقم 43 بالقرار رقم 22 لسنة 2014، لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، على أن “يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية”.

بقالهم فترة ما صبوش في المصلحة فوجدوا ضالتهم في غرامة الإنتخابات حسبنا الله ونعم الوكيل — رنيم (@tarnem5678) October 9, 2018

ويقدر عدد مقاطعي الانتخابات بـ34 مليونًا و823 ألفًا و986 ناخبًا، بحسب إحصائيات الهيئة، من بين الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وعددهم 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، حضر منهم للتصويت 24 مليونًا و254 ألفًا و152 ناخبًا، بنسبة مشاركة 41.05%.

غرامة ٥٠٠ جنيه لكل مصري من ال ٣٥ مليون الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية الاخيرة

الإبداع في البحث عن موارد للميزانية 😂😂😂 https://t.co/CZyYxqIaps — Walid ABBAS (@Abbas_MCD) October 9, 2018

وفي حال تنفيذ تلك المخالفة ومقاضاة الدولة للمواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات، سيدخل لخزينة الدولة، بذلك الوقت نحو 17 مليارًا و411 مليون جنيه.

غرامة ايه اللى هتاخدوها من اللى ما شاركوش ..ده انا قعدت ٣٠ سنة اصوت ليهم ف الانتخابات بورقة واحدة pic.twitter.com/udALbUyIDM — – ثَنايا الآمَـلّ:)✿ (@Ramy3431) October 9, 2018

ولم يسبق أن تم تفعيل “غرامة المقاطعة” في أي استحقاقات انتخابية سابقة، حيث كان يتم الاكتفاء بإرسال كشوف المتخلفين عن التصويت للنيابة العامة، دون غرامة، لصعوبة استدعاء ملايين المواطنين للنيابة للاستماع لأقوالهم وإحالتهم للمحاكم.