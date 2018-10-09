“يكاد المريب أن يقول خذوني”، هذا القول ينطبق تماما على المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني وصديق محمد بن سلمان الحميم، الذي خرج مسرعا لنفي تهديدات سابقه له باغتيال المعارضين، وذلك في أعقاب اختفاء أو مقتل الكاتب الصحفي المعارض جمال خاشقجي بعد دخول مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وكان ناشطون قد أعادوا تداول تغريدة له يؤكد فيها بفتح السعودية لملف الاغتيالات السياسية من جديد.

ووفقا لما رصدته “وطن”، فإن تغريدة “القحطاني” تعود لشهر أغسطس/آب 2017، هدد فيها المعارض السعودي البارز الدكتور سعد الفقيه في رد على انتقادات “الفقيه” للناظم السعودي وفشله الذريع في حرب اليمن.

وقال مستشار محمد بن سلمان وفقا لما رصدته (وطن) ردا على الفقيه:”تخسى. وملف الاغتيال تم فتحه من جديد. ترقب. #كشف_حساب_الخونة”.

تخسى. وملف الاغتيال تم فتحه من جديد. ترقب. #كشف_حساب_الخونة — سعود القحطاني (@saudq1978) August 17, 2017

ومع انتشار التغريدة كالنار في الهشيم، والتي مثلت دليلا قاطعا على ممارسة النظام السعودي للاغتيالات السياسية مما يجعلها تؤكد ما حدث لـ”خاشقجي”، خرج “القحطاني” ليبرر ويفند زاعما أنه لم يقصد تهديد المعارضين، رغم وضوح التهديد بشكل قاطع.

وقال في تدوينات له عبر “تويتر”:”يحاول #خلايا_عزمي تحريف كلامي عن محاولة تنظيم الحمدين بالتنسيق مع المسعري وسعد الفقيه (مجتهد) لاغتيال الملك عبدالله رحمه الله. الحقائق واضحة وثابتة ولايمكن لهم تحريفها أو التنصل من محاولتهم البشعة والتي عفا عنها بقلبه الكبير وقتها. وأتمنى أن نرى هذه الحقائق في المحاكم وقريبًا.”.

يحاول #خلايا_عزمي تحريف كلامي عن محاولة تنظيم الحمدين بالتنسيق مع المسعري وسعد الفقيه (مجتهد) لاغتيال الملك عبدالله رحمه الله.

الحقائق واضحة وثابتة ولايمكن لهم تحريفها أو التنصل من محاولتهم البشعة والتي عفا عنها بقلبه الكبير وقتها. وأتمنى أن نرى هذه الحقائق في المحاكم وقريبًا. — سعود القحطاني (@saudq1978) October 9, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” مرتزقة الإعلام العربي ممن يهاجمون السعودية والدول الأربع وكما قلت سابقًا يجب وضعهم في #القائمة_السوداء وأن لا يتم التعاقد معهم في الإعلام المملوك لهذه الدول حتى لو انتهت الأزمة ولو بعد عشرين سنة. فكرتهم أن تغيير الولاءات و”حب الخشوم” يضمن لهم الارتزاق الإعلامي يجب أن تنتهي.”

مرتزقة الإعلام العربي ممن يهاجمون السعودية والدول الأربع وكما قلت سابقًا يجب وضعهم في #القائمة_السوداء وأن لا يتم التعاقد معهم في الإعلام المملوك لهذه الدول حتى لو انتهت الأزمة ولو بعد عشرين سنة.

فكرتهم أن تغيير الولاءات و"حب الخشوم" يضمن لهم الارتزاق الإعلامي يجب أن تنتهي. — سعود القحطاني (@saudq1978) October 9, 2018

من جانبه، سخر الكاتب نظام مهداوي من تبريرات “ألقحطاني” واصفا إياه بـ”الغبي” الذي سيروط “معزبه” (محمد بن سلمان)،

وقال “مهداوي” في تغريدة له تعليقا على محاولات “القحطاني” نفي ما نسب إليه:” هذا الغبي #سعود_القحطاني مثل معزبه الدب الداشر #محمد_بن_سلمان أهوج وسيورطه حتى تنهار #السعودية”.

وأضاف قائلا:”هدد من قبل باغتيال #سعد_الفقيه ونسي الناس لكنهم تذكروا اليوم تغريدته مع اغتيال #جمال_خاشقجي فرد: مش قصدي ويحرفون الكلام”.

واختتم تدوينته ساخرا:” لو ظل يصب القهوة أفضل”.