دخلت بريطانيا على خط أزمة الكاتب السعودي المختفي جمال خاشقجي، وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوين صامويل، أن حكومة بلاده تعمل على التحقق من الوقائع التي تحيط بحادثة اختفاء “خاشقجي” بما في ذلك الحكومة السعودية.

وقال عند سؤاله من قبل “CNN بالعربية” عن القضية: “هذه مزاعم خطيرة جدا. نحن على دراية بما ورد أخيرا في التقارير الإعلامية، ونعمل عاجلا – بما في ذلك مع الحكومة السعودية – للتحقق من الوقائع”.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط قائلا إن بريطانيا “تتطلع قُدُما للاطلاع على نتائج التحقيق الذي تجريه تركيا”، حسب تعبيره.

وكانت تركيا قد استدعت السفير السعودي لديها للمرة الثانية، كما أنها طلبت من المملكة السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، والتي اختفى خاشقجي بعد دخوله لها.

هذا وحذر السيناتور البارز في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي غراهام، المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، من “عواقب مدمرة”، في حال تأكدت المعلومات التي تفيد بمقتل الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي.

وقال غراهام، عبر حسابه على “تويتر”، إن الرياض يجب أن تقدم “إجابات صادقة”، بعد أن ذكر مصدر في الحكومة التركية أن السعوديين قتلوا جمال خاشقجي، عندما زار قنصلية المملكة في إسطنبول، وفقا للوكالة الفرنسية.

وغرد غراهام: “نحن متفقون على أنه إذا ما تأكدت الاتهامات ضد الحكومة السعودية، فإن ذلك سيكون مدمرا للعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، وسيكون ثمة ثمن كبير يتعين دفعه وليس اقتصاديا فحسب”.

Just spoke to Senators @BobCorker and @BenCardinforMD about our shared concerns regarding the whereabouts and treatment of Mr. #JamalKashoggi .

وأكد ليندسي غراهام أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كروكر، يتفق معه في الرأي.

We agree if there was any truth to the allegations of wrongdoing by the Saudi government it would be devastating to the US-Saudi relationship and there will be a heavy price to be paid — economically and otherwise.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2018