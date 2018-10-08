يبدو أن تركيا بدأت بزيادة جرعة الضغط على السعودية، فبعد ساعات من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن على القنصلية السعودية إثبات خروج الكاتب الصحفي جمال خاشقجي منها، نُشرت صورة مسربة تظهر لحظة دخول “خاشقجي” لمبنى القنصلية في إسطنبول.

ووفقا للصورة المسربة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر الكاتب جمال خاشقجي وهو متجه نحو باب القنصلية، حيث التقطت الصورة من قبل كاميرا مراقبة خارجية خاصة بالسلطات التركية.

وبحسب الصورة، فقد سجلت الكاميرا تاريخ ووقت دخول “خاشقجي” لمبنى القنصلية، ظهر يوم الثلاثاء الثاني من أكتوبر/تشرين أول الحالي، الساعة الواحدة وأرعة عشر دقيقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد طالب مسؤولي القنصلية السعودية في اسطنبول، بإثبات خروج الصحفي السعودي المختفي “جمال خاشقجي” منها، وتقديم تسجيلات مصورة تؤكد مغادرته.

وأكد الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، في بودابست، أن المواطن السعودي جمال خاشقجي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وأن الادعاء يبحث في سجلات وصول ومغادرة مواطنين سعوديين من مطار اسطنبول.

وصرح أردوغان أنه يتابع شخصيا قضية الصحفي المختفي، قائلا “متابعة وملاحقة هذه القضية وظيقتنا السياسية والإنسانية”.

وشدد الرئيس التركي على أن مسؤولي القنصلية السعودية لا يمكنهم تبرئة ساحتهم عبر القول “إنه قد غادر” المبنى.

وقال إن مسؤولي المخابرات التركية في حالة نفيرٍ عام لمتابعة قضية اختفاء الصحفي السعودي.