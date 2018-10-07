في تكذيب ونفي كلي للرواية السعودية بشأن الاختفاء المريب للكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي، قال مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ياسين أقطاي اليوم، الأحد، إن حديث مسؤولين سعوديين عن عدم وجود تسجيلات للكاميرات لـ”خاشقجي” الذي اختفى قبل خمسة أيام، لم يكن صادقا.

وأضاف “أقطاي” في تصريحات لوكالة “رويترز” العالمية للأنباء، أنه يعتقد أن “خاشقجي” قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتعتقد السلطات التركية -بحسب نفس المتحدث- أن مجموعة من 15 سعوديا “ضالعة على نحو شبه مؤكد”.

وفي وقت سابق، فتحت القنصلية السعودية مقرها لوكالة رويترز، في مسعى منها لتوضيح أن الكاتب السعودي ليس بداخله.

وقال القنصل السعودي محمد العتيبي، إن القنصلية مزودة بكاميرات، لكنها لم تسجل أي لقطات.

وتابع “العتيبي” أنه لم توجه اتهامات قانونية لخاشقجي في القنصلية، وأضاف أن الأخبار التي تروج اختطافه داخل القنصلية مجرد إشاعات لا يوجد لها أي أدلة أو حقائق ثابتة.

وكان “خاشقجي” قد دخل القنصلية السعودية، الثلاثاء، الماضي للحصول على وثائق لزواجه المقبل، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وعاش الكاتب السعودي في المنفى الاختياري في واشنطن على مدى العام الأخير خوفا من الانتقام منه بسبب انتقاده للسياسات السعودية، بما في ذلك الحرب في اليمن والحملة على المعارضين التي شهدت إلقاء القبض على عشرات الأشخاص.