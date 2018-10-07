بثّت وكالة الأناضول التركية، الأحد، لحظات دخول ومغادرة وفد أمني سعودي مبنى قنصلية المملكة في إسطنبول، بعد أيام من اختفاء الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إثر دخوله القنصلية.

ووصل الوفد إلى مبنى القنصلية في منطقة ليفنت، في وقت سابق الاحد، على متن أربع سيارات فارهة، وظل في المبنى لمدة ساعتين.

وشوهد أحد أعضاء الوفد، وهو يخرج من القنصلية، واضعا على عنقه العلم السعودي.

وفي وقت سابق الأحد، قال مصدر مسؤول في القنصلية السعودية بإسطنبول إن “وفدا أمنيا مكون من محققين سعوديين وصلوا إلى إسطنبول، السبت، بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا، للمشاركة في التحقيقات”.

وفي تغريدات عبر حساب القنصلية على “تويتر”، نفى المصدر صحة تصريحات نسبتها “رويترز”، السبت، إلى مسؤولين أتراك وتضمنت مزاعم بـ”مقتل” داخل القنصلية السعودية.

وشكك المصدر “بأن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح”.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه يتابع شخصيا قضية اختفاء خاشقجي، وأن تركيا ستعلن نتائج التحقيق في هذا الخصوص مهما كانت ماهيتها.

ويكتنف الغموض مصير خاشقجي (59 عامًا)، إذ لم يُعثر له على أثر منذ دخوله القنصلية السعودية، الثلاثاء الماضي، لإنهاء معاملة.

وفتحت النيابة العامة التركية تحقيقًا لمعرفة مصيره.