نظراً لوقوفه في وجه المطامع التي يسعى لها التحالف السعودي – الإماراتي، في محافظة المهرة، الحدودية مع سلطنة عمان، نشرت صحيفة “عكاظ” السعودية، خبراً تضمّن تلفيقاتٍ واتهاماتٍ زائفة للشيخ علي سالم الحريزي وكيل المحافظة السابق.

وتحت عنوان (“الحريزي” .. مهرب سلاح يدعي الوطنية)، نشرت الصحيفة السعودية جملةً من التلفيقات بحق وكيل محافظة المهرة السابق، وادّعت أنه يحاول تهري الأسلحة من جديد في منطقتي حوف وميناء الغيضة.

وبالغت “عكاظ” في هجومها على “الحريزي” واتهمته أنه أحد أقطاب تهريب المخدرات والسلاح في المهرة. وفق مزاعمها

وهاجمت الصحيفة السعودية مشاركة الشيخ “الحريزي” في الإحتشاد الضخم الذي نظمه آلاف من أبناء محافظة المهرة في مدينة الغيضة رفضا للوجود العسكري والتدخلات السعودية والإماراتية في محافظتهم.

جديرلإ بالذّكر أن آلاف من أبناء محافظة المهرة، احتشدوا، الجمعة، في مدينة الغيضة رفضا للوجود العسكري والتدخلات السعودية والإماراتية في محافظتهم.

وتجمع المحتجون، وبينهم مسؤولون سابقون ووجهاء قبليون، في ساحة الاعتصام السلمي ضمن ما أطلقوا عليها جمعة التصعيد ضد الوجود العسكري بالمحافظة.

وجدد المعتصمون وقوفهم إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكدين رفضهم لما سموها أطماع التحالف في محافظة المهرة ومشروع أنبوب النفط السعودي الذي قالوا إنه ليس له أي غطاء قانوني.

وفي بيان نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت اللجنة التنظيمية للاعتصام على سلمية الحراك الشعبي، وشددت على رفض أي مشروع خارجي ينتهك السيادة الوطنية، وحثت القيادة السياسية على الخروج عن صمتها، والوقوف بحزم ضد ما وصفته بالتجاوزات والانتهاكات السعودية في المهرة.

وبالتزامن، قال وكيل محافظة المهرة الأسبق علي الحريزي إن الحراك الشعبي في المحافظة لن يسمح للسعودية بتنفيذ مشروعها لمد أنبوب نفط دولي من أراضيها إلى بحر العرب عبر محافظة المهرة الحدودية إلا باتفاق يحفظ سيادة اليمن.

وتشهد المهرة منذ أشهر مظاهرات واعتصامات تندد بانتشار قوات سعودية بالمحافظة، وزادت وتيرة الاحتجاجات مؤخرا بعد الكشف عن مشروع لمد أنبوب النفط ومواقع عسكرية سعودية.

وكانت الاحتجاجات في المهرة بدأت أواخر العام الماضي ردا على محاولة الإمارات السيطرة على مطار الغيضة، كما شهدت جزيرة سقطرى احتجاجات ضد التدخلات العسكرية الإماراتية والسعودية.