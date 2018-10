طالب الكاتب والصحفي الأمريكي المعروف توماس فريدمان، الذي أجرى حواره الشهير مع ولي العهد السعودي في نوفمبر 2017، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر بضرورة التدخل لإنقاذ الكاتب السعودي جمال خاشقجي والكشف عن مصيره.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) طالب “فريدمان” ترامب وكوشنير، بالتدخل ومطالبة السعوديين بالكشف عن مصير خاشقجي الذي اختفى إثر مراجعته قنصلية الرياض في إسطنبول بتركيا، ولا يعلم عنه شيء حتى الآن.

وأشار فريدمان إلى أن النقد البناء الذي يوجهه خاشقجي للسطات من شأنه مساعدة الإصلاح الاقتصادي السعودي، وإن تغييب هذا الكاتب سيضر الإصلاحات السعودية.

Trump, Kushner. I don’t usually tweet opinions, but here goes: you need to get the Saudis to find/release Jamal Khashoggi. Without constructive critics like him, Saudi econ reform will fail.

