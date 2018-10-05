تناولت مجلة “إيكونومست” البريطانية في تقرير لها، حادث الاختفاء المريب للكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك مكان في العالم يأمن فيه معارضي ولي العهد السعودي على أنفسهم.

وذكرت المجلة في تقريرها: لا يبدو أن هناك مكانا آمنا بالعالم للمعارضين السعوديين حاليا. فكل من يهرب للخارج للابتعاد عن قمع الداخل يظل متوجسا، ويخشى من يد السلطة في أي لحظة إذ لا يدري من أين ستأتيه هذه اليد.

وقالت إنه -ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد العام الماضي- تم اعتقال آلاف المعارضين لمخالفات بأسباب مثل عدم تكرار نقاط الأحاديث الملكية، وتم اتساع النطاق الجغرافي للقمع.

وأشارت إلى أن معارضا سعوديا ساخرا بلندن، قال إنه تعرض للضرب من قبل “بلاطجة” من سفارة السعودية هناك، في إشارة من الصحيفة للمعارض السعودي غانم الدوسري.

وعلقت المجلة -في تقريرها الذي حمل عنوان “اليد الطويلة لولي العهد”- بأن بعض القمع السعودي استهدف “الإصلاح” مثل ضبط الأمراء المترفين وتحييد الشرطة الدينية، لكن وبدلا من السعي للحصول على التأييد والدعم من الشعب بدأ الأمير ابن سلمان يحكم بتخويف هذا الشعب.