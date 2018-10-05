قال المعارض والسياسي السعودي البارز محمد المسعري ـ المقيم في لندن ـ إن خطف وقتل المعارضين ليس غريبا على النظام السعودي.

وأضاف “المسعري” في حوار مع “الجزيرة مباشر” إن عددا من الأمراء تعرضوا للاختطاف قبل سنوات، مثل تركي بن بندر بن محمد بن عبد الرحمن الذي بث مقاطع فيديو انتقد فيها الملك سلمان.

وأبدى “المسعري” استغرابه من إقدام شخص مثل جمال خاشقجي على الذهاب للقنصلية السعودية رغم أن الكثير من المعارضين نصحوه بعدم الذهاب.

وأكد “المسعري” أن المعارضة تساند وتدعم خاشقجي بنشر قضيته على أوسع نطاق.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالا للكاتب السعودي المختفي جمال خاشقجي على شكل مساحة بيضاء فارغة، في إشارة إلى تغييب صوته منذ اختفائه عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقالت الصحيفة إنه كان من المفترض أن تشغـل كلمات خاشقجي هذا الفضاء الفارغ بالعمود الصحفي، لكنه لم يتمكن من ذلك منذ اختفائه الثلاثاء الماضي.

وكان خاشقجي يكتب في قسم الرأي بالصحيفة من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ العام الماضي بعد خروجه من المملكة بسبب خوفه من تعرضه للاعتقال أو المنع من السفر.

وقد نشر الكاتب عددا من المقالات، وشارك في محاضرات تنتقد الوضع الحالي بالمملكة.