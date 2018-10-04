تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمظاهرات عارمة خرجت في مدينة تعز اليمنية تهاجم التحالف السعودي الإماراتي وتطالب بعودة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد هتف المتظاهرون بشعارات ضد التحالف قائلين: “لا تحالف بعد اليوم..لا تحالف بعد اليوم”.

كما ردد المتظاهرون هتافات :يا سلمان يا هلاس.. ويا شرعية صح النوم”، مضيفين:” كلنا عبد ربه والتحالف غدر به”.

تعز تهتف الآن .. لاتحالف بعد اليوم ياسلمان ياجبان .. تعز حرة لن تهان يابن زايد يا جبان ..تعز حرة لن تهان pic.twitter.com/HtxEMlnpqP — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) October 4, 2018

وواصل المتظاهرون هتافاتهم ضد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قائلين:” يا سلمان يا جبان تعز حرة لن تهان..يا ابن زايد يا جبان تعز حرة لن تهان”.

كما رددوا هتافات “يا تحالف يا يهود.. عبدربه بايعود”، في إشارة إلى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والقيود التي يفرضها التحالف على عودته.

تعز تهتف الآن .. لاتحالف بعد اليوم

ياسلمان ياجبان .. تعز حرة لن تهان

يابن زايد يا جبان ..تعز حرة لن تهان pic.twitter.com/CGEtG78tZf — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) October 4, 2018

وتأتي هذه الاحتجاجات تعبيرا عن الغضب ضد التحالف السعودي الإماراتي، وتنديداً بتدهور أسعار العملة المحلية إلى مستوى قياسي، في وقتٍ أوقفت فيه شركات الصرافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.

وفقد الريال اليمني نحو 75 بالمائة من قيمته مؤخراً، حيث قفز سعر الدولار من 215 ريالاً في عام 2014 إلى ما يزيد عن 700 ريال في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي ارتفعت معه الأسعار بصورة مضاعفة وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها.